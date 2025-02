Paramount Global en-dessous des attentes

(AOF) - Paramount Global, dont l'action fléchit de près de 2% en avant-Bourse, a publié une perte ajustée des opérations poursuivies de 11 cents au titre de son dernier trimestre 2024, contre un bénéfice par action de 4 cents un an plus tôt et un consensus de 12 cents. La firme américaine a dégagé un chiffre d'affaires inférieur au consensus : 7,98 milliards de dollars (+5%) contre 8,10 milliards attendus. Cette performance reflète le déclin continu de son activité de télévision par câble compensant la croissance plus forte que prévu du nombre d'abonnés à Paramount+.

La plateforme de streaming a ajouté 5,6 millions d'abonnés au cours du trimestre, contre 3,5 millions au troisième trimestre et des prévisions de 2,58 millions de nouveaux abonnés.

