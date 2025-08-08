Paramount et Skydance finalisent leur fusion

(AOF) - Paramount Global et Skydance ont annoncé la finalisation de leur fusion. Cette opération donne naissance à Paramount, une société mondiale de médias et de divertissement de premier plan. Paramount va apporter sa vaste bibliothèque créative et son réseau de distribution mondial, tandis que Skydance apportera son expertise en matière de production et ses capacités technologiques de pointe. À court terme, Paramount va s’appuyer sur des investissements stratégiques pour capitaliser sur les synergies et les opportunités identifiées afin de rationaliser ses activités.
