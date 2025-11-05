Paramount+ diffusera la série "Unleash the Beast" de PBR dans le cadre d'un nouvel accord de cinq ans

Paramount PSKY.O , propriété de Skydance, et Professional Bull Riders ont signé un accord de cinq ans sur les droits médiatiques qui permettra de diffuser la série de championnat PBR "Unleash the Beast" sur Paramount+ à partir de décembre, ont annoncé les deux sociétés mercredi.

"Unleash the Beast" est le niveau le plus élevé de la série de compétitions professionnelles d'équitation de taureau, où les 35 meilleurs cavaliers de taureau du monde s'affrontent pour l'argent et les points menant au titre de champion du monde. La série est actuellement diffusée sur CBS Sports.

Paramount+ retransmettra en direct la série de cinq mois qui se déroulera dans 17 États. CBS continuera à diffuser le "jeu de la semaine" pour PBR pendant la saison 2026 de la série. PBR est diffusé par CBS depuis 2013.

L'accord entre Paramount et PBR intervient à un moment où les programmes télévisés sont diffusés sur des plateformes de streaming, les consommateurs coupant le cordon et se tournant vers le visionnage à la demande sur plusieurs appareils. Les services de streaming ont également cherché à proposer davantage de contenu sportif et d'événements en direct afin de renforcer leur attrait pour les consommateurs.

PBR fait partie de TKO Group Holdings TKO.N , qui a conclu en août un accord de diffusion exclusif avec Paramount pour la diffusion aux États-Unis de l'Ultimate Fighting Championship , qui doit débuter en 2026. L'accord de sept ans est évalué à environ 7,7 milliards de dollars.

La saison 2026 de "Unleash the Beast" débutera en décembre à Manchester, dans le New Hampshire.