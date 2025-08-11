 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Paramount devient la maison EXCLUSIVE de l'UFC aux États-Unis grâce à un accord de 7,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 18:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4)

Paramount, qui appartient à Skydance, deviendra la maison EXCLUSIVE de l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis dans le cadre d'un accord de droits médiatiques de sept ans évalué à environ 7,7 milliards de dollars. Il s'agit de la première décision stratégique majeure prise par le géant des médias fusionné sous la direction de son nouveau directeur général, David Ellison.

À partir de l'année prochaine, Paramount+ diffusera aux États-Unis l'intégralité des 13 événements numérotés de l'UFC et des 30 Fight Nights. L'UFC, propriété de TKO Group Holdings

TKO.N , verra également certaines de ses cartes numérotées diffusées en simultané sur le réseau de diffusion CBS de Paramount, ont annoncé les deux sociétés lundi.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par David Ellison d'accroître les investissements dans le contenu exclusif de haute qualité, qu'il avait qualifié, à l'adresse , de "plus grand moteur de croissance du nombre d'abonnés".

Le contenu sportif est devenu la pierre angulaire de la stratégie des médias, à mesure que s'accélère la réduction du nombre d'abonnés. Des rivaux tels que Netflix NFLX.O et Disney

DIS.N ont également conclu des accords similaires afin de renforcer leur offre.

Netflix a conclu un accord mondial de 5 milliards de dollars , d'une durée de 10 ans, pour WWE Raw à partir de 2025 et a ajouté deux matchs de la NFL le jour de Noël. ESPN de Disney a prolongé les droits avec la NFL, la NHL, la MLB et les College Football Playoff.

"L'ajout des événements incontournables de l'UFC à nos plateformes tout au long de l'année est une victoire majeure", a déclaré David Ellison, qui a qualifié l'UFC de "géant mondial du sport".

Paramount paiera en moyenne 1,1 milliard de dollars par an au groupe TKO et inclura les événements sans coût supplémentaire pour les abonnés, s'éloignant ainsi du modèle traditionnel de paiement à la séance de l'UFC. Elle pourrait chercher à obtenir les droits de l'UFC sur d'autres marchés au fur et à mesure qu'ils font l'objet d'appels d'offres.

Les analystes de LightShed Partners ont déclaré: "Ils ne cherchent pas à obtenir des bénéfices à court terme, ils essaient de créer une empreinte à long terme sur l'avenir de l'industrie des médias pour "gagner".

L'UFC organise environ 43 événements en direct par an, touchant environ 100 millions de fans aux États-Unis et près de 950 millions de foyers dans le monde. Son programme comprend des événements à carte numérotée comme l'UFC 300, et des Fight Nights hebdomadaires.

Paramount et Skydance ont finalisé leur fusion de 8,4 milliards de dollars la semaine dernière, mettant un terme à un long processus de transactions marqué par un contrôle politique et des inquiétudes de la part des actionnaires.

Sport

Fermer

