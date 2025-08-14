 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lille a trouvé le successeur de Lucas Chevalier
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 20:59

Lille a trouvé le successeur de Lucas Chevalier

Lille a trouvé le successeur de Lucas Chevalier

Enfin !

À quelques heures de son entrée en lice pour cette nouvelle saison de Ligue 1 (dimanche, à 15 heures, sur la pelouse de Brest), le LOSC a officialisé l’arrivée de Berke Özer au poste de gardien de but. Arrivé en provenance d’Eyüpspor, le gardien international turc aux deux sélections a paraphé un contrat de quatre ans, contre environ 4 millions d’euros, selon Foot Mercato .…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nice tente le pari Salis Abdul Samed
    Nice tente le pari Salis Abdul Samed
    information fournie par So Foot 14.08.2025 22:09 

    Le fameux plan de relance. Après la double confrontation assez médiocre de l’OGC Nice contre Benfica, lors du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions, Franck Haise a demandé davantage de garanties à ses dirigeants. Son effectif est effectivement ... Lire la suite

  • Luís Castro suspendu dès son premier match avec le FC Nantes
    Luís Castro suspendu dès son premier match avec le FC Nantes
    information fournie par So Foot 14.08.2025 21:30 

    Ça fait mauvaise impression pour sa première journée au travail. Dimanche soir, le FC Nantes aura fort à faire pour la première journée de Ligue 1 en accueillant le PSG. Surtout que les Canaris seront privés de leur nouvel entraîneur, Luís Castro. Ce dernier est ... Lire la suite

  • Federico Redondo, fils de Fernando, signe à Elche
    Federico Redondo, fils de Fernando, signe à Elche
    information fournie par So Foot 14.08.2025 20:30 

    Tout est plus simple pour les nepo babies. À 22 ans, Federico Redondo va découvrir le football européen. L’international Espoirs argentin a déjà écumé les terrains de son pays, sous le maillot d’Argentinos Juniors, club formateur de son papa, Fernando. Depuis février ... Lire la suite

  • Jadon Sancho courtisé en Serie A
    Jadon Sancho courtisé en Serie A
    information fournie par So Foot 14.08.2025 20:05 

    À voir si Jadon se sent chaud. S’il souhaite à tout prix retourner au Borussia Dortmund, Jadon Sancho est courtisé par de nombreuses écuries européennes. Le dernier club à avoir tenté sa chance pour s’attirer les services de l’international anglais ne serait autre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank