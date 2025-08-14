Lille a trouvé le successeur de Lucas Chevalier
Enfin !
À quelques heures de son entrée en lice pour cette nouvelle saison de Ligue 1 (dimanche, à 15 heures, sur la pelouse de Brest), le LOSC a officialisé l’arrivée de Berke Özer au poste de gardien de but. Arrivé en provenance d’Eyüpspor, le gardien international turc aux deux sélections a paraphé un contrat de quatre ans, contre environ 4 millions d’euros, selon Foot Mercato .…
EL pour SOFOOT.com
