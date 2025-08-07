Paramount conclut une fusion de 8 milliards de dollars avec Skydance après avoir réglé le procès '60 Minutes'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de la FCC aux paragraphes 8-10, le prix de clôture de l'action) par Deborah Mary Sophia et David Shepardson

Paramount Global et Skydance Media ont finalisé leur fusion de 8,4 milliards de dollars jeudi, mettant un terme à un processus de transaction laborieux marqué par un contrôle politique et des inquiétudes de la part des actionnaires.

Rebaptisée 'Paramount Skydance Corp', les actions de classe B de la société ont commencé à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole PSKY jeudi, conformément à l'accord annoncé il y a plus d'un an. Elles ont clôturé en hausse de 0,10 $, soit 1 %, à 11,74 $.

La fusion associe le vaste réseau de distribution mondial de Paramount et sa précieuse bibliothèque de films et de programmes télévisés aux capacités de production et de technologie de Skydance.

"Aujourd'hui marque le premier jour de la nouvelle Paramount... les mois à venir seront marqués par une série d'efforts ciblés visant à réorganiser le fonctionnement de notre société, la production de son contenu créatif et sa mise sur le marché", a déclaré David Ellison, président-directeur général de la société issue de la fusion.

La société sera structurée en trois secteurs d'activité: les studios, la vente directe au consommateur et les médias télévisuels. David Ellison a souligné la nécessité d'étendre les capacités technologiques de Paramount, de développer son activité de diffusion en continu et de donner la priorité au flux de trésorerie.

Paramount, comme d'autres acteurs des médias traditionnels, est aux prises avec une activité de télévision linéaire traditionnelle en perte de vitesse, alors que les consommateurs se tournent vers les plateformes de diffusion en continu. Elle a déprécié ses actifs dans le secteur du câble pour un montant de près de 6 milliards de dollars.

La Commission fédérale des communications a autorisé la fusion le mois dernier, quelques semaines après que Paramount a réglé un procès intenté par le président américain Donald Trump au sujet de l'édition par CBS d'une interview de Kamala Harris, son adversaire démocrate à l'élection présidentielle, dans le cadre de l'émission '60 Minutes'.

La fusion a été approuvée après que Skydance a accepté de garantir que les programmes d'information et de divertissement de CBS seraient exempts de préjugés, d'engager un médiateur pendant au moins deux ans pour examiner les plaintes et de mettre fin aux programmes de diversité.

Anna Gomez, commissaire démocrate à la FCC, qui a voté contre la fusion, a déclaré que la clôture "marque le dernier chapitre d'un moment sombre de l'histoire de notre nation". Après des mois de capitulation lâche, y compris un paiement sans précédent pour régler un procès sans fondement en échange de l'approbation des autorités de régulation, Paramount et Skydance ont achevé leur fusion."

David Ellison a critiqué l'accord conclu avec la société , qui représente "des formes inédites de contrôle gouvernemental sur les décisions des rédactions et sur le jugement éditorial - des actions qui violent à la fois le premier amendement et la loi."

Le président de la FCC, Brendan Carr, un républicain, a défendu les dispositions, déclarant qu'il était nécessaire d'inclure un engagement pour plus de "reportages basés sur les faits, un journalisme impartial...". Il est clair pour moi que quelque chose de fondamental doit changer en ce qui concerne les médias traditionnels."