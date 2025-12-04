Paramount chute après la publication d'un rapport selon lequel Netflix serait sur les rangs pour racheter Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 décembre - ** Les actions du géant des médias Paramount Skydance PSKY.O chutent de 2,4 % à 14,32 $
** Netflix NFLX.O mène l'offre pour Warner Bros Discovery
WBD.O , selon CNBC, avec PSKY et Comcast CMSA.O qui participent également
** PSKY a interrogé WBD sur "l'équité et l'adéquation" du processus de vente, rapporte CNBC, citant une lettre des avocats de PSKY
** La lettre souligne les rapports des médias selon lesquels la direction de WBD semble favoriser l'offre de Netflix, selon CNBC
** NFLX et CMCSA ont soumis des offres de second tour cette semaine pour acquérir une partie ou la totalité des actifs de WBD
** A la dernière clôture, PSKY a augmenté de ~40% depuis le début de l'année
