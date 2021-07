Paragon ID : "Une année impactée par la crise, cap vers une nouvelle dynamique de croissance"

Après une année marquée par la crise sanitaire et les restrictions de déplacement dans le monde Paragon ID publie un CA 2020/2021 en baisse de -22% à 84,0 M€. Année de transition, celle-ci a notamment été marquée par un travail de flexibilisation de l'organisation opérationnelle de la société et par plusieurs acquisitions visant à faire évoluer l'activité du Groupe et à permettre de renouer avec la croissance dès l'exercice 2021/2022.



Retour de la croissance au T4

Après avoir affiché une décroissance pour les 3 premiers trimestres de son exercice, la tendance s'inverse au T4 avec un retour à la croissance de +4% à 23,7 M€. Si les divisions Transport & Smart Cities et e-ID restent impactées par le Covid, l'activité Paiement ainsi que celle de Traçabilité & Protection des marques affichent une excellente dynamique commerciale permettant au Groupe de renouer avec la croissance.



Une évolution du modèle de Paragon ID...

Cet exercice a aussi été l'occasion pour le Groupe de faire évoluer son activité notamment autour 1/ de solutions technologiques SaaS avec le renforcement au capital d'airweb (+30% en novembre 2020) et la prise de participation majoritaire d'Apitrak dans l'asset tracking et 2/ de la traçabilité avec l'acquisition récemment de Security Label, numéro 1 européen des étiquettes de bagages pour les compagnies aériennes.



... Accélérateur de la croissance du Groupe

Ces acquisitions combinées à de nombreux succès commerciaux remportés ces derniers mois devraient donc permettre à Paragon ID de rebondir et d'afficher de nouveau une croissance solide.



Recommandation

Suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort ajusté à 35,00 € (vs 34,50 €) et notre recommandation reste à Achat.