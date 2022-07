Paragon ID : "Une acquisition dans l’asset tracking"

Quelques jours après avoir annoncé l’acquisition de 100% du capital de UrbanThings, éditeur de logiciels anglais de solutions digitales dédiées aux transports en commun, Paragon ID annonce une nouvelle acquisition, celle de Tracktio.



Société située à Barcelone en Espagne, Tracktio propose des solutions de tracking multitechnologies permettant ainsi de suivre, via une plateforme propriétaire nommée TrackSphere, les flux d’équipements, de réaliser des inventaires en temps réel et de superviser le personnel à des fins de sécurité et de productivité.



Présente dans plus de 20 pays (en direct ou via ses partenaires), la société s’adresse aux entreprises opérants en milieu hostile comme le BTP, le pétrole et le gaz, ou encore l’exploitation minière.





Recommandation

Suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 40,00 € et notre recommandation reste à Achat.