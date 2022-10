Paragon ID : Résultats annuels 2021/22 records - Activité du 1er trimestre 2022/23 - Objectif de croissance annuelle 2022/23 relevé à +20%

Résultats annuels 2021/22 records

Progression de +56% de l'activité avec un chiffre d'affaires de 131 M€

Croissance organique de +37%

Bonne performance des dernières acquisitions

Succès des initiatives stratégiques

Marge d'EBITDA portée à 8,0%

Progression de +79% de l'EBITDA sur l'exercice

Marge d'EBITDA de 8,8% sur le seul 2 nd semestre

Bonne génération de trésorerie, avec près de 11 M€ de cash-flow d'exploitation

Activité du 1 er trimestre 2022/23

Chiffre d'affaires record de 42,2 M€

Progression trimestrielle de +65%, dont +51% en organique

Objectif de croissance annuelle 2022/23 relevé à +20%

Contre un objectif initial de +10%

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID) , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie ses comptes consolidés au titre de l'exercice 2021/22 clos le 30 juin 2022 et son chiffre d'affaires du 1 er trimestre de l'exercice 2022/23. Les comptes annuels 2021/22 consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 20 octobre 2022. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification a été émis par les commissaires aux comptes.

En M€ - Normes IFRS - Données auditées 2020/21

(12 mois) S1 2021/22

(6 mois) S2 2021/22

(6 mois) 2021/22

(12 mois) Chiffre d'affaires 83,9 56,6 74,2 130,8 EBITDA 1 5,8 3,9 6,5 10,5 Marge d'EBITDA 1 6,9% 6,9% 8,8% 8,0% Résultat opérationnel courant -3,0 -0,8 0,5 -0,3 Autres produits et charges non courants -2,1 -0,7 1,3 0,6 Résultat opérationnel -5,1 -1,5 1,7 0,2 Résultat financier -1,2 -1,0 -1,1 -2,1 IS & autres résultats 0,7 0,1 -0,7 -0,6 Résultat net -5,7 -2,5 0,0 -2,5

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

La société Apitrak est consolidée depuis le 1 er juin 2021. La société Security Label est consolidée depuis le 1 er juillet 2021. La nouvelle filiale EDM Technology est consolidée depuis le 1 er octobre 2021. La société Urban Things est consolidée depuis le 1 er juillet 2022 (à compter de l'exercice 2022/23).

Dépassement de l'objectif de chiffre d'affaires annuel 2021/22 : 130,8 M€ en progression de +56%

A l'issue de l'exercice 2021/22, Paragon ID a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 130,8 M€, en progression soutenue de +56%. A taux de change et périmètre constants, la croissance organique s'établit à +37%. Ce chiffre d'affaires annuel marque un niveau d'activité record pour Paragon ID, significativement supérieur à l'objectif initial d'une croissance à deux chiffres puis de l'objectif relevé à plus de 120 M€ au mois d'avril 2022.

Cette solide performance est le fruit d'une croissance à deux chiffres de toutes les divisions en 2021/22.

Transport & Smart Cities (37% du chiffre d'affaires 2021/22) a bénéficié du retour des voyageurs dans les systèmes de transport et de commandes soutenues de la part des opérateurs afin de reconstituer leurs stocks (tickets, cartes). Le chiffre d'affaires annuel de la division a progressé de +81% ; dont +67% en organique ce qui témoigne des gains de parts de marché pendant et après la pandémie.

Au sein de cette division, les initiatives stratégiques portent sur le développement de plateformes de billetterie mobile numérique et de billetterie associée à un compte client ("Account-Based-Ticketing"). Au cours de l'exercice 2021/22, les revenus récurrents issus de ces activités ont continué à croître, avec de multiples nouveaux déploiements de ces offres de mobilité en tant que service (MaaS – Mobilité en tant que Services). La croissance dans ce domaine va s'accélérer en 2022/23, notamment avec l'acquisition récente de la société Urban Things au Royaume-Uni au 1 er juillet 2022.

Traçabilité & Protection des marques (34% du chiffre d'affaires 2021/22) a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de +61% (+27% à périmètre et change constants). Acquise en début d'exercice, la société Security Label GmbH, leader européen des étiquettes à bagages et autres équipements pour le secteur de l'aérien, a fortement contribué à la croissance de la division.

Au sein de cette division, les initiatives stratégiques portent sur deux volets. En matière de tags et étiquettes RFID , les ventes aux clients du secteur du Retail se sont accélérées en 2021/22 pour accompagner les stratégies de déploiements de ces acteurs dans l'IoT ( Internet of Things – Internet des objets). Cette activité devrait générer une nouvelle croissance des revenus tout au long du nouvel exercice 2022/23. Dans le même temps, Paragon ID a accéléré le développement de ses solutions RTLS ( Real Times Locating Systems - Systèmes de localisation en temps réel) . L'acquisition de la start-up française Apitrak en mai 2021 a accéléré le développement de ces solutions dans le cloud facilitant leur commercialisation en mode SaaS ( Software as a Service ), source de revenus récurrents pour les années à venir, notamment dans des environnements industriels.

Paiement (22% du chiffre d'affaires 2021/22) a enregistré une croissance de +22% (variation identique à périmètre et changes constants). Thames Card a continué à prendre des parts de marché sur son activité traditionnelle de cartes cadeaux et cartes de fidélité.

Sur le plan des initiatives stratégiques , les équipes de Paragon ID ont travaillé à la conception et à la production des premières cartes de paiement métalliques sans contact fabriquées en propre , basées sur la technologie propriétaire d'AmaTech qui permet de réaliser des paiements sans contact à partir d'une carte de paiement métallique. Cette technologie a jusqu'alors été licenciée avec succès auprès de la plupart des plus grands fabricants de cartes de paiement dans le monde, source de revenus de redevances récurrents pour le Groupe. Ces cartes ont obtenu toutes les certifications et les premières ventes ont débuté au 1 er semestre de l'exercice 2022/23.

e-ID (7% du chiffre d'affaires 2021/22) a totalisé une croissance de +53% en 2021/22 (variation identique à périmètre et changes constants), porté par la réouverture des frontières et la reprise des voyages internationaux. La poursuite d'une forte demande de passeports et le succès des nouveaux produits en polycarbonate devraient continuer de stimuler la croissance en 2022/23.

Pour plus d'informations sur le chiffre d'affaires annuel 2021/22, lire le communiqué de presse du 26 juillet 2022 .

Progression de +79% de l'EBITDA [2] en 2021/22, 8,0% de marge d'EBITDA

A l'issue de l'exercice 2021/22, Paragon ID a réalisé un EBITDA 1 de 10,5 M€, en progression de +79% par rapport à l'exercice 2020/21. La marge d'EBITDA est ainsi ressortie à 8,0% contre 6,9% un an plus tôt, et à 8,8% au 2 nd semestre.

Cette solide performance résulte :

d'un solide niveau de marge brute , en légère hausse sur l'exercice, malgré une évolution du mix activités défavorable par rapport à l'exercice précédent. Cette amélioration, dans une année d'instabilité géopolitique, témoigne de la bonne gestion par le Groupe des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, de l'amélioration des processus opérationnels de fabrication et de capacité à répercuter la hausse des coûts des matières premières sur les prix de vente à ses clients.

d'une meilleure absorption des coûts fixes , et notamment des coûts de personnel, grâce à la forte croissance de l'activité. Les effectifs du Groupe sont passés de 562 collaborateurs en 2020/21 à 704 collaborateurs (hors intérim) à l'issue de l'exercice 2021/22. Un certain nombre de ces collaborateurs interviennent dans le cadre du développement des initiatives stratégiques qui, pour certaines, n'avaient pas encore produits de revenus, constituant un facteur d'amélioration de la rentabilité au fur et à mesure que ces initiatives stratégiques deviennent opérationnelles et se matérialisent dans les revenus de Paragon ID.

d'une contribution aux résultats des dernières sociétés acquises supérieure aux attentes, notamment au 2 nd semestre. Security Label et EDM, dont les résultats avaient été pénalisés par la pandémie et pour lesquelles le fort rebond de l'activité s'est traduit par une amélioration sensible de leur rentabilité.

Les opérations de croissance externe, les investissements liés aux initiatives stratégiques et de l'accroissement des activités de ventes de logiciels (MaaS et SaaS) ont porté les dotations nettes aux amortissements et dépréciations à 10,7 M€ en 2021/22 (vs. 8,6 M€ en 2020/21).

Les autres produits et charges non courants matérialisent un produit de +0,6 M€ en 2021/22, lié principalement à des reprises de provision et à la révision du complément de prix au titre de l'acquisition d'Apitrak.

Le résultat financier, constitué des charges d'intérêts de la dette financière et d'affacturage, s'élève à

-2,1 M€ en 2021/22, en hausse de +0,9 M€ par rapport à l'exercice 2020/21, du fait de l'accroissement de la dette pour accompagner la politique de croissance externe et de l'augmentation de l'affacturage.

En 2021/22, le résultat net s'établit -2,5 M€, contre -5,7 M€ un an plus tôt. Il convient de souligner que le résultat net de Paragon ID est ressorti à l'équilibre au 2 nd semestre de l'exercice.

10,6 M€ de cash-flow d'exploitation en 2021/22

En 2021/22, Paragon ID a généré une capacité d'autofinancement de 9,8 M€, plus que doublé par rapport à 2020/21. L'optimisation des postes du besoin en fonds de roulement s'est poursuivie en 2021/22 (+0,8 M€ en 2021/22 après +4,3 M€ en 2020/21), ce qui témoigne d'une parfaite gestion de la forte croissance de l'activité. Le cash-flow d'exploitation est ainsi porté à 10,6 M€ en 2021/22.

Au cours de l'exercice, Paragon ID a consacré 9,6 M€ à ses investissements, dont 4,5 M€ au titre des dépenses de R&D et 5,1 M€ consacrés principalement à des équipements industriels, notamment liés aux initiatives stratégiques (nouveaux outils industriels pour la fabrication en propre de cartes de paiement métalliques et la fabrication d'inlays RFID). Malgré l'augmentation de 40% des dépenses d'investissement par rapport à 2020/21, le free cash-flow est ressorti positif, à 1,0 M€ sur l'exercice, pour la deuxième année consécutive.

En 2021/22, Paragon ID a consacré 7,3 M€ aux opérations de croissance externe, dont 5,4 M€ (situation nette de trésorerie) pour les trois sociétés acquises sur l'exercice (Security Label, EDM et UrbanThings) et 1,9 M€ au titre de paiements de compléments de prix sur des acquisitions antérieures.

Le Groupe a contracté des nouveaux emprunts bancaires à hauteur de 11,1 M€ sur l'exercice (dont 5,0 M€ sous la forme d'un Prêt Vert de Bpifrance et 3,7 M€ de Prêt Participatif de Relance garanti par l'Etat). Le Groupe Paragon a octroyé 3,4 M€ de nouveaux emprunts à Paragon ID afin de soutenir la stratégie de croissance externe. Des remboursements d'emprunts ont été effectués à hauteur de 3,7 M€ en 2021/22, et 1,7 M€ ont été versés au titre des intérêts financiers.

Au final, la trésorerie a progressé de +0,3 M€ en 2021/22, contre -6,5 M€ en 2020/21.

En M€ - Normes IFRS - Données auditées 2021/22

(12 mois) 2020/21

(12 mois) EBITDA 1 10,5 5,8 Cash-flow d'exploitation avant BFR 9,8 4,7 Variation du besoin en fonds de roulement 0,8 4,3 Cash-flow d'exploitation 10,6 9,1 CAPEX (investissements corporels et incorporels) -9,6 -7,5 Free cash-flow 1,0 1,6 Flux liés aux acquisitions (croissance externe) -7,3 -0,9 Autres flux d'investissements 0,1 0,1 Cash-flow de financement 6,6 -7,3 Variation de la trésorerie 0,3 -6,5

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

Situation bilancielle au 30 juin 2022

En M€ - Normes IFRS - Données auditées 30/06

2022 30/06

2021 1 En M€ - Normes IFRS - Données auditées 30/06

2022 30/06

2021 1 Actifs non courants 101,5 96,1 Capitaux propres 22,8 27,8 dont Goodwill 62,0 59,8 Dettes financières 40,7 32,6 Actifs courants 45,4 28,2 dont Emprunts bancaires 36,3 27,8 dont Créances clients 14,9 8,6 dont Découverts bancaires 4,4 4,7 dont Stocks 23,0 13,3 Trésorerie 14,2 13,7 Emprunts parties liées 25,8 22,6 Dettes locatives 6,1 6,4 Dettes fournisseurs 37,3 23,8 Autres passifs 28,3 24,7 TOTAL 161,0 137,9 TOTAL 161,0 137,9

1 Les états financiers au 30 juin 2021 ont été retraités des effets de la finalisation de l'exercice de l'allocation du prix d'acquisition (PPA - Purchase price allocation) lié à l'acquisition d'Apitrak.

Sous l'effet des opérations de croissance externe de l'exercice, les actifs non courants ont été portés à 101,5 M€ au 30 juin 2022, dont 62,0 M€ liés aux écarts d'acquisition.

L'actif courant progresse sous l'effet de la force croissance de l'activité, principalement sur les postes créances clients et stocks. L'accroissement de près de 10 M€ de stocks est le reflet des mesures prises afin de faire face aux difficultés d'approvisionnement en composants clés, notamment les puces électroniques nécessaires à la fabrication des inlays RFID.

La trésorerie disponible demeure confortable à 14,2 M€ à l'issue de l'exercice.

Au passif, les capitaux propres s'établissent à 22,8 M€ au 30 juin 2022.

Les dettes financières ont été portées à 40,7 M€, consécutivement à la souscription des nouveaux emprunts (Prêt Vert de Bpifrance et de Prêt Participatif de Relance garanti par l'Etat).

Les emprunts contractés auprès du Groupe Paragon s'établissent à 25,8 M€ fin juin 2022. Ils sont constitués d'une dette obligataire simple de 10 M€, échéance septembre 2024, et d'avances de fonds de l'actionnaire de référence pour soutenir le développement dont 10,3 M€ d'emprunt in fine à échéance juin 2026.

Au 30 juin 2022, la dette financière nette [3] de Paragon ID s'établissait à 26,5 M€ (hors emprunts avec les parties liées et dettes locatives).

Activité record au 1 er trimestre 2022/23, avec une croissance de +65%

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2021/22

consolidé 2022/23

consolidé Variation Variation à périmètre et change constants Chiffre d'affaires 1 er trimestre 25,7 42,2 +65% +51%

La filiale EDM Technology est consolidée depuis le 1 er octobre 2021. Les sociétés Urban Things et Tracktio sont consolidées depuis le 1 er juillet 2022.

Dans le sillage de la bonne fin d'exercice 2021/22, Paragon ID a débuté de manière dynamique son nouvel exercice 2022/23 (exercice du 1 er juillet 2022 au 30 juin 2023), enregistrant un 1 er trimestre record qui dépasse, pour la première fois, le seuil des 40 M€ d'activité sur un seul trimestre.

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022/23 s'est ainsi établi à 42,2 M€, en forte progression de +65%. L'impact des croissances externes (EDM, Urban Things et Tracktio) est de 2,6 M€ sur le trimestre. Neutralisée de l'impact des sociétés consolidées et des taux de change, la croissance organique du trimestre s'est établie à +51%, témoignant d'une activité commerciale dynamique au-delà des attentes.

Transport & Smart Cities a enregistré une croissance de +90% au 1 er trimestre de l'exercice. Cette progression est due à d'importantes commandes dans toutes les régions, en particulier aux Etats-Unis où les livraisons de cartes et de tickets avaient été quasiment nulles au cours de la même période l'an dernier.

Traçabilité & Protection des marques est en progression de +57%, avec une activité portée par le déploiement massif des étiquettes et tags RFID dans le secteur du Retail , le succès des offres de localisation des équipements en temps réel ou encore la forte croissance pour les étiquettes bagages RFID dans le secteur aérien.

La division Paiement affiche une croissance trimestrielle de +13%, fruit des ventes de modules RFID pour le paiement sans-contact et des revenus de licence d'AmaTech. Les ventes des cartes de paiement métalliques sans contact fabriquées en propre Paragon ID ont débuté et contribueront à l'accélération de la croissance de la division dans les prochains trimestres.

En e-ID , les ventes sont en progression de +170%, portées par les importantes commandes de passeport et de cartes d'identité en polycarbonate, ainsi qu'à un retour à des niveaux normaux de demande pour les passeports à couverture électronique traditionnels.

Perspectives 2022/23 : poursuite d'une croissance soutenue et relèvement de l'objectif annuel

Tout en restant particulièrement vigilant au contexte géopolitique et économique (prix des matières premières, crise des composants, conditions d'approvisionnement et de transport), Paragon ID s'est fixé pour objectif de continuer de délivrer une croissance soutenue de son activité en 2022/23.

Fort de la croissance enregistrée au 1 er trimestre, des commandes qui ont déjà été reçues et de la visibilité actuelle sur les approvisionnements en matières premières, le Groupe relève son objectif annuel et se fixe désormais de réaliser une croissance supérieure à +20% sur l'exercice 2022/23 (contre supérieure à +10% initialement), qui porterait ainsi le chiffre d'affaires à plus de 155 M€ (vs. 130,8 M€ en 2021/22).

Clem Garvey, Directeur générale de Paragon ID, déclare :

" Les résultats annuels 2021/22 sont une source de satisfaction pour nous tous chez Paragon ID. Nos activités traditionnelles bénéficient du retour à des niveaux d'activité plus normaux, où nos parts de marché ont augmenté grâce à la consolidation qui a eu lieu pendant la pandémie. Les acquisitions que nous avons réalisées au cours des quatre dernières années contribuent désormais fortement à l'activité et nous offrent des opportunités pour bâtir de nouvelles offres et ainsi créer de nouvelles sources de valeur pour nos clients. Les initiatives stratégiques de la société progressent de manière satisfaisante.

La croissance des revenus du 1 er trimestre 2022/23 et la visibilité des commandes pour le reste de cet exercice confirment la capacité de Paragon ID à réaliser cette année des revenus qui seront presque le double de ceux de 2020/21."

Agenda financier 2022-2023

Assemblée générale annuelle Jeudi 15 décembre 2022 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2022/23 Mercredi 25 janvier 2023 Résultats semestriels 2022/23 Mercredi 29 mars 2023 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022/23 Mercredi 26 avril 2023 Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2022/23 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats annuels 2022/23 Mercredi 25 octobre 2023 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023/24

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

Annexes - Indicateurs alternatifs de performance

EBITDA

EBITDA

Paragon ID le Groupe définit son EBITDA comme le résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

En M€ - Normes IFRS Exercice 2020/21

(12 mois) S1 2021/22

(6 mois) S2 2021/22

(6 mois) Exercice 2021/22

(12 mois) Résultat opérationnel -5,109 -1,520 1,734 0,214 Autres produits et charges non courants -2,068 -0,712 1,266 0,554 Résultat opérationnel courant -3,041 -0,808 0,468 -0,340 Dotations aux amortissements et dépréciations -8,567 -4,726 5,945 -10,671 Résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations 5,526 3,918 6,413 10,331 Charges liées aux paiements en actions -0,304 -0,013 0,134 0,121 EBITDA 5,830 3,931 6,521 10,452 Marge d'EBITDA 6,9% 6,9% 8,8% 8,0%

[2] Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

[3] Dettes financières (hors dettes d'affacturage) – trésorerie disponible

