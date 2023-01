Paragon ID : Paragon ID renforce ses technologies de géolocalisation en temps réel avec l'acquisition des actifs de la société française Uwinloc

23 brevets parmi lesquels des « briques technologiques » de collecte d'énergie par radiofréquence permettant aux tags (étiquettes) de fonctionner sans batterie

La solution baptisée MahVis dédiée à la géolocalisation précise de matériel transporté par chariot élévateur

Des déploiements des solutions de géolocalisation en temps réel déjà effectifs auprès d'une trentaine de grands comptes industriels

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID) , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, annonce l'acquisition du fonds de commerce et des actifs de la société Uwinloc, fournisseur français de solutions de traçabilité avec des tags sans batterie basés sur la collecte d'énergie radio.

Basée à Toulouse (France), Uwinloc a été fondée en 2015 avec l'ambition de fournir une technologie IoT ( Internet of Things – Internet des objets) intégrée capable de digitaliser et de faciliter la gestion des équipements et les inventaires dans les entrepôts et zones de stockage intérieur/extérieur.

Incubée au sein du Airbus Bizlab, Uwinloc a déposé 23 brevets depuis sa création. La société, qui a été maintes fois récompensée par des prix d'innovation, est pionnière dans la technologie de collecte et de stockage d'énergie radio permettant aux étiquettes ( tags ) de fonctionner sans batterie et avec une infrastructure réduite, véritable révolution dans le domaine de la traçabilité. Concrètement, cela se traduit par des tags basés sur de l'Ultra-Wideband (UWB), moins onéreux en termes de déploiement et offrant la possibilité de suivre un plus grand nombre d'équipements (matériels, outils, pièces manufacturées, bacs, etc.) tout en limitant les coûts d'inventaire.

Forte de plus de 30 clients et d'une présence dans cinq pays (dont une filiale aux Etats Unis), Uwinloc a développé, en collaboration avec de grands groupes industriels, une solution de géolocalisation en temps réel, baptisée MahVis, contenue dans des boitiers fixés sur des chariots élévateurs éliminant ainsi le besoin d'une infrastructure fixe.

Objectif : réduire les coûts de déploiement et d'usage des technologies de traçabilité en temps réel

Paragon ID a lancé son activité RTLS ( Real Time Locating Systems – systèmes de localisation en temps réel) en 2018 avec l'acquisition de la société RFID Discovery au Royaume-Uni pour la fourniture d'un suivi en temps réel des équipements dans des environnements industriels et médicaux, notamment au sein de plus de 100 hôpitaux ainsi que de nombreuses entreprises industrielles et de logistique, tant au Royaume-Uni qu'en France.

L'acquisition de la start-up française Apitrak en mai 2021 a accéléré le développement de solutions RTLS dans le cloud, facilitant le développement international d'une plateforme multi-technologies en mode SaaS ( Software as a Service ), pour des entreprises industrielles ainsi que le secteur médical.

En juillet 2022, l'acquisition de Tracktio a permis à Paragon ID d'étendre ses solutions à d'autres technologies telles que le GPS, LoRa, l'UWB, Quuppa et l'identification optique, et de renforcer son offre grâce à la plateforme logicielle (SaaS) TrackSphere TM , auprès des secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière et de la logistique.

A travers cette nouvelle acquisition, Paragon ID continue ainsi d'élargir son offre industrielle avec un système RTLS dépourvu de batteries : une alternative plus écologique et moins onéreuse sans pour autant sacrifier son niveau de précision.

Le système MahVis complète ainsi parfaitement l'offre existante pour le secteur industriel. L'objectif est d'intégrer la solution MahVis au logiciel TrackSphere TM : une plateforme complète de géolocalisation capable d'intégrer toutes les technologies actuellement disponibles sur le marché et de fournir les solutions les plus adaptées à un large spectre d'applications industrielles.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

" L'acquisition des actifs d'Uwinloc constitue une opportunité pour élargir notre offre de localisation des équipements en temps réel avec une technologie révolutionnaire brevetée. Les équipes de RFID Discovery ont hâte de fournir des solutions de géolocalisation en temps réel basées sur des étiquettes totalement dépourvues de batteries, faisant ainsi disparaître une contrainte de coût qui pouvait freiner la mise en place et l'extension de systèmes de digitalisation des flux, et tout en rendant ces solutions plus durables. »

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com .

Plus d'informations sur Paragon-id.com .

