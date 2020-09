Paragon ID : Paragon ID obtient la Certification Qualité ARC pour ses tags RFID

Une certification octroyée par le "RFID Lab" de l'université d'Auburn (États-Unis), une véritable référence pour l'industrie de la RFID

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, est fier d'annoncer qu'il vient d'obtenir la prestigieuse Certification Qualité ARC pour la conception, la fabrication et la fourniture de ses incrustations et tags RFID.

Cette certification QMS (Quality Management System - Système de gestion de la qualité) constitue un élément majeur pour les clients et les partenaires de Paragon ID au sein de l'écosystème RAIN RFID (UHF). Elle constitue un gage de garantie supérieure en matière de qualité, fiabilité et performance des tags RFID fournis par Paragon ID.

Le "RFID Lab" de l'université d'Auburn est mondialement reconnu pour sa certification indépendante des tags et des étiquettes RFID. Cette certification confirme ainsi l'expertise, les ressources et les capacités de fabrication de Paragon ID sur tous les aspects critiques de conception et de fabrication de tags RFID.

Alors que l'adoption de la technologie RAIN RFID est croissante, en particulier dans le commerce de détail mais aussi dans d'autres domaines d'activité tels le secteur aérien, le programme ARC Quality du "RFID Lab" de l'université d'Auburn permet ainsi de garantir que les tags RFID sont certifiés et fonctionnent de manière fiable pour s'adapter parfaitement aux besoins des utilisateurs finaux.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

« Nous sommes honorés de recevoir cette Certification Qualité ARC, qui constitue une étape importante pour positionner Paragon ID parmi les entreprises mondiales de l'industrie RFID délivrant des produits de très haute qualité.

Au cours des huit derniers mois, le monde a considérablement évolué et les récents changements vont inévitablement accélérer l'adoption des nouvelles technologies et des solutions associées.

La démocratisation des solutions IoT - Internet des objets - fera partie de cette évolution. Paragon ID est fier de pouvoir y jouer un rôle à travers la promotion de la RFID en tant que technologie clé au cœur de cette révolution. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration étroite avec l'équipe ARC dans ce but. »

Pour plus d'informations sur l'ARC et le RFID Lab, visitez le site internet de l'université d'Auburn : https://rfid.auburn.edu/.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec les acquisitions d'AmaTech et Thames Technology.

Paragon ID emploie plus de 750 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1,3 Md€ (donnée pro forma) et emploie plus de 8 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Vivien Ferran

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

vferran@actus.fr