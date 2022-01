Paragon ID : Paragon ID obtient deux nouveaux financements bancaires d'un montant total de 8,7 M EUR pour accompagner la poursuite de son développement

Prêt Vert de Bpifrance d'un montant de 5 M€ sur 10 ans

ParagonID (EuronextParis - FR0013318813 - PID) , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport&SmartCities, de la Traçabilité& Protection des marques et du Paiement, annonce la signature de deux nouveaux accords de financements bancaires long terme pour un montant total de 8,7 M€ auprès de Bpifrance et du Crédit Agricole Centre Loire. Ces nouveaux prêts bancaires, obtenus avec le soutien de Paragon Group, financeront les investissements de Paragon ID sur ses sites français.

Paragon ID a obtenu un Prêt Vert auprès de Bpifrance d'un montant de 5 M€ d'échéance pour une durée de 10ans (2 années de franchise de remboursement). Ce prêt vise notamment à optimiser les procédés industriels de Paragon ID, afin de diminuer leurs impacts sur l'environnement, et accompagner la production de solutions plus écologiques et responsables, avec notamment la transition de produits magnétiques en solutions réutilisables grâce à la technologie sans-contact RFID ou dématérialisées sur téléphone portable.

Paragon ID a également obtenu un Prêt Participatif Relance (PPR) auprès du Crédit Agricole Centre Loire d'un montant de 3,7 M€, d'une durée de 8 ans (4 années de franchise de remboursement). Dans le cadre du plan de relance initié par le gouvernement français, les PPR, qui bénéficient d'une garantie de l'État, visent à apporter aux PME et aux ETI de nouveaux financements de long terme non dilutifs s'insérant entre les fonds propres et la dette classique.

Ces deux emprunts font l'objet de taux d'intérêts fixes avantageux au regard des conditions de marché.

Sébastien Chavigny, Directeur administratif et financier général de Paragon ID, commente:

"Ces financements bancaires long terme permettent à ParagonID de diversifier ses sources de financement et d'optimiser sa structure financière à travers des prêts longue durée, bénéficiant de franchises de remboursement et de taux attractifs, sans covenants financiers.

Ces nouveaux financements vont nous doter de moyens financiers additionnels pour continuer à nous développer et investir pour améliorer nos processus de production. Nous remercions nos partenaires bancaires pour leur confiance et soutien dans notre stratégie."

Modification de l'agenda financier 2022

Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2021/22 31 janvier 2022

(au lieu du 27 janvier 2022) Résultats semestriels 2021/22 28 mars 2022

(au lieu du 25 mars 2022) Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2021/22 27 avril 2022 Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2021/22 26 juillet 2022 Résultats annuels 2021/22 25 octobre 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

ParagonID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé: ParagonID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique: PID), ParagonID a un actionnaire de référence, ParagonGroup, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com .

Plus d'informations sur Paragon-id.com .

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél.: +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Fatou-Kiné N'Diaye

Tél.: +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

