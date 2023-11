Paragon ID : Paragon ID désormais détenu à 100% par Grenadier Holdings Ltd.

Radiation des actions Paragon ID cotées sur Euronext à Paris effective depuis le 20 novembre 2023

Poursuite de la stratégie déployée par Paragon ID au cours des dernières années

Paragon ID , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, annonce qu'à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société initiée par son actionnaire majoritaire Grenadier Holdings Ltd., qui s'est déroulée du 21 septembre au 2 novembre, et consécutivement à la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire à l'issue de l'offre, les actions Paragon ID ont été radiées de la cote d'Euronext à Paris depuis le 20 novembre et ne sont donc plus cotées en Bourse.

Depuis cette date, Grenadier Holdings Ltd. détient désormais la totalité du capital social [1] de Paragon ID et est son unique actionnaire.

Annoncée en juin 2023, cette opération s'inscrit dans une logique de poursuite de la stratégie de développement déployée par Paragon ID au cours des dernières années, dans le respect de l'ensemble de ses engagements envers ses clients et partenaires. Elle vise à permettre de simplifier la gouvernance, à faciliter la mise en conformité de ses opérations avec les normes et standards de Grenadier Holdings Ltd., tout en renforçant le soutien à la stratégie. Cette opération n'a pas de conséquence sur les activités, les effectifs ou la politique de ressources humaines de Paragon ID.

Le Conseil d'administration de Paragon ID avait pris acte du caractère amical de cette offre et accueilli favorablement à l'unanimité cette opération.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, et Laurent Salmon, Chief Financial Officer de Grenadier Holdings Ltd., déclarent :

« Au cours des dernières années, Grenadier Holdings Ltd. a accompagné et soutenu le développement de Paragon ID, dans la réalisation d'opérations de croissance externe et la mise en œuvre d'investissements liés aux initiatives stratégiques. Cette opération, qui a comme conséquence la conversion d'une grande partie de la dette Grenadier Holdings en fonds propres, est une continuité naturelle de ce soutien, et va permettre de poursuivre les actions et la stratégie engagées.

Notre mission et nos axes de développement vont demeurer inchangés : fournir à nos clients des technologies et des plateformes qui alimentent des solutions sans contact et des applications RFID pour connecter et localiser de manière sécurisée les personnes, les produits et les objets, tout en contribuant à améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises et à réduire leur empreinte carbone.

Nous remercions l'ensemble des actionnaires qui nous ont accompagnés au cours de ces années de vie boursière de Paragon ID. »

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie plus de 900 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Paragon ID a pour actionnaire Grenadier Holdings (auparavant Paragon Group), un groupe d'investissement privé, présent dans plus de 30 pays avec un rayonnement mondial, réalisant un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros et fort de plus de 10 000 employés. Plus d'informations sur Grenadier-holdings.com .

Plus d'informations sur Paragon-id.com .

[1] à l'exception de 2 000 actions Paragon ID attribuées gratuitement à certains salariés, dont la période de conservation n'arrivera à échéance que postérieurement à la clôture de l'offre, et assimilées aux actions détenues par Grenadier Holdings Ltd. au titre des dispositions de l'article L.233-9, I, 4° du Code de commerce dans la mesure où elles font l'objet de promesses unilatérales d'achat et de vente.