Paragon ID : Paragon ID certifié " Platinum " par EcoVadis pour sa politique RSE

Obtention de la médaille Platinum, avec une note générale de 73/100 en progression de 10 pts

Paragon ID dans le Top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID) , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, annonce avoir obtenu, en décembre 2021, la médaille Platinum délivrée par la plateforme EcoVadis, agence reconnue de notation de la durabilité des entreprises. Avec une note générale de 73/100, en progression de 10 points sur un an, Paragon ID se place désormais dans le Top 1% des entreprises évaluées, toutes industries confondues, en matière de développement durable et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) sur plus de 85 000 entreprises.

EcoVadis est une plateforme indépendante sur laquelle les entreprises du monde entier peuvent évaluer les performances de leurs fournisseurs en matière de développement durable. Pour cette évaluation, EcoVadis se base sur des normes RSE internationales, telles que les principes du Pacte mondial des Nations Unies, les conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), les normes du Global Reporting Initiative (GRI) et la norme ISO 26000. L'évaluation concrète porte sur 21 critères, regroupés en 4 thèmes : environnement, travail & droits humains, éthique et achats responsables.

Des solutions innovantes répondant aux attentes de performance sociale, sociétale et environnementale

La politique RSE de Paragon ID s'appuie sur quatre axes :

Ethique , qui définit les pratiques et les règles que chaque salarié doit appliquer dans ses relations avec les clients, fournisseurs et concurrents de la société ;

Ressources humaines , qui a pour objet de favoriser le dialogue social et la lutte contre toutes les discriminations, d'améliorer les conditions de travail et de sécurité et de développer les compétences ;

Environnement , basée sur l'amélioration continue des performances, pour respecter la réglementation, prévenir les risques de pollution et développer l'utilisation de produits respectueux de la biodiversité ;

Sécurité de l'information , dont l'objectif est de contrôler et protéger les informations de l'entreprise ainsi que de ses clients et fournisseurs.

Dans le cadre de sa politique R&D, Paragon ID poursuit le développement de solutions innovantes répondant aux attentes de performance sociale, sociétale et environnementale des parties prenantes.

Dans l'univers du transport urbain, Paragon ID répond avec son offre de tickets dématérialisés (airweb) à un besoin accru des acteurs de ce secteur de réduire leur empreinte carbone en s'affranchissant du support physique en éliminant le papier, l'encre, le silicium etc.

Dans le secteur du commerce de détail, Paragon ID innove pour fournir des produits RFID Ultra Haute Fréquence (UHF) permettant d'étiqueter les articles dans la grande distribution et de les lire à une distance de plusieurs mètres. Cette technologie contribue à la réduction des pertes de produits et à une meilleure gestion des stocks.

Dans l'univers du Paiement, Thames Technology a lancé des offres de cartes de paiement « éco responsable » à base de bois ou de métal offrant des solutions de paiement parfaitement recyclables. Ces solutions vont dans le sens du remplacement du PVC pour les cartes de paiement. La nouvelle gamme de cartes « Eden » offre ainsi une sélection de matériaux plastiques et non plastiques plus respectueux de l'environnement.

Plus largement, l'écoconception est au cœur de la démarche d'innovation de Paragon ID. Dans ce cadre, Paragon ID développe un portefeuille de produits respectueux de l'environnement sur l'ensemble du cycle de vie du produit : matières issues de forêts gérées durablement (FSC / PEFC), recyclage des antennes, enduit magnétique base aqueuse, etc.

Pour en savoir plus sur la politique RSE et les démarches de Paragon ID, consultez la Déclaration de Performance Extra-Financière au titre de l'exercice 2020/21 : DPEF 2020/21

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

" La médaille Platinum est une véritable reconnaissance des efforts de Paragon ID en matière de développement durable. Sur l'ensemble de nos secteurs d'activité, nous veillons à utiliser des matériaux et développer des processus industriels respectueux de l'environnement. Au-delà des axes de notre politique RSE, Paragon ID œuvre en permanence à travers sa R&D à développer des solutions innovantes pour permettre à nos clients de réduire l'impact environnemental de leurs activités. Les technologies du sans-contact constituent un formidable gisement d'usages pour répondre à ces enjeux. »

À propos d'EcoVadis

EcoVadis opère une plateforme mondiale d'évaluation et de mutualisation des performances RSE utilisée par plus de 85 000 entreprises de toutes tailles dans 160 pays pour favoriser la résilience, la croissance durable et l'impact positif dans le monde entier - dont Amazon, AXA, BASF, ING Group, L'Oréal, LVMH, Michelin, Sanofi, Unilever, Salesforce. La notation EcoVadis, systématiquement vérifiée par une équipe d'experts, est adaptée à plus de 200 catégories sectorielles sur la base de 21 indicateurs répondant aux standards internationaux allant de la prévention du travail forcé aux émissions de Co2. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecovadis.com/fr , Twitter ou LinkedIn .

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com .

Plus d'informations sur Paragon-id.com .

