Paragon ID : Mise à disposition du rapport financier annuel 2019/20

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier annuel 2019/20 au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020.

Conformément à la Directive Transparence et au Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paragon ID indique que les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel 2019/20 :

Déclaration de la personne physique assumant la responsabilité du rapport ;

Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30 juin 2020, intégrant le Rapport sur le gouvernement d'entreprise et la Déclaration de performance extra-financière ;

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2020 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés au 30 juin 2020 ;

Comptes annuels sociaux au 30 juin 2020 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au 30 juin 2020 ;

Informations relatives honoraires des commissaires aux comptes.

Ce rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de Paragon ID, Paragon-id.com, rubrique Investisseurs, onglet Rapports financiers.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie plus de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 8 500 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 838 M€ à l'issue de l'exercice 2018/19 clos le 30 juin 2019. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

