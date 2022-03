Paragon ID : Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2020/21

Le document d'enregistrement universel 2020/21 de Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID) , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, relatif à l'exercice clos le 30 juin 2021, a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 mars 2022, sous le numéro

R.22-007.

Ce document est tenu à disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Paragon ID ( www.paragon-id.com : Espace Investisseurs) et sur le site de l'Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ).

Des exemplaires du document d'enregistrement universel sont également disponibles au siège social de la société : Les Aubépins, 18410 Argent-Sur-Sauldre.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,214 Mds€ à l'issue de l'exercice 2020/21 clos le 30 juin 2021, en croissance de 12%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com .

Plus d'informations sur Paragon-id.com .

