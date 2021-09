Paragon ID : Keolis, opérateur du réseau de bus de Menton et de la Communauté d'Agglomération de la Riviera française, a choisi la solution Tap et Pay de Paragon ID

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, a le plaisir d'annoncer la mise en place du paiement par carte bancaire sur les valideurs des bus de la Communauté de la Riviera française, regroupant quinze communes situées à l'extrémité sud-est des Alpes-Maritimes.

Depuis le mois d'août 2021, le dispositif est en test sur la ligne n°1 du réseau Zest opéré par Keolis. Il est désormais possible pour les 70 000 habitants de ce territoire de voyager grâce à sa carte bancaire sans contact sur l'ensemble du réseau. Le dispositif sera testé pendant six mois et étendu à tous les bus du réseau début 2022. La ligne 1 représente un test représentatif puisqu'elle concentre 40% de la fréquentation.

Keolis Menton Riviera a choisi la solution Tap & Pay de Paragon ID, spécifiquement développée pour le transport public.

Grâce au valideur P One développé par Paragon ID, les voyageurs peuvent payer leur titre de transport et voyager directement. Un dispositif de contrôle permet aux utilisateurs de voyager sur toutes les lignes pendant la durée de la correspondance. Toutes les validations sont localisées via une interface embarquée avec le Système d'Aide à l'Exploitation (SAE).

Ce dispositif vient compléter les canaux de vente mobile et internet de la solution billettique Open ABT de Paragon ID et airweb.

La capacité d'interaction entre la billettique et le SAE est un élément désormais indispensable pour la gestion des transports publics. La connaissance en temps-réel de l'utilisation des lignes du réseau Zest offrira une parfaite maîtrise du parcours client.

Christophe Peix, Directeur commercial de la division Transport & Smart Cities, déclare :

« Notre solution Tap & Pay est une r é ponse adapt é e à la situation sanitaire actuelle. Elle facilite l'accès au réseau des voyageurs occasionnels. Cette intégration avec notre partenaire Worldline Ingenico permet de mettre en place rapidement un nouveau canal de vente sans perturber les processus existants, tout en offrant des statistiques de déplacement détaillées. Nous sommes très fiers de voir aujourd'hui notre installation dans les bus de la Communauté de la Riviera française et nous attendons avec impatience les premiers résultats.?»

Sylvain Jacquemot, Responsable marketing et commercial de Keolis Menton Riviera, commente :

« Le déploiement du sans contact comme moyen de paiement s'inscrit dans la dynamique de modernisation du réseau Zest initiée par la Communauté de la Riviera française dans le cadre de notre délégation de service public. Cela représente un acte fort d'accompagnement vers l'innovation et la digitalisation de nos outils. »

Frédéric Gilli, Directeur de Keolis Menton Riviera, ajoute :

« Cette solution, complémentaire à la vente physique et 100% digitale, facilite l'acte d'achat pour les clients occasionnels, en particulier sur un territoire touristique. Fort du bon fonctionnement de la boutique en ligne et de l'application Zest Ticket déjà déployées par Paragon ID, nous avons toute confiance dans la réussite de cette expérimentation. »

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

