Paragon ID : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2021

ParagonID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID) , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport&SmartCities, de la Traçabilité& Protection des marques, et du Paiement, informe du nombre d'actions composant son capital et le nombre de ses droits de vote au 31 décembre 2021, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 31 décembre 2021 1979 153 Théoriques 3403 640 Exerçables 1 3402 012

1 Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 décembre 2021, 1 628 actions étaient auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité, et donc privées de droits de vote.

A propos de Paragon ID

ParagonID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé: ParagonID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique: PID), ParagonID a un actionnaire de référence, ParagonGroup, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com .

Plus d'informations sur Paragon-id.com .

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél.: +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Fatou-Kiné N'Diaye

Tél.: +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x3CeaJSbZGucnZ5tYsprammXbGZklGTHammZxmqbZ5zFmGpmxppha5WZZnBjmmhq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72534-12-paragonid_nombre-actions-ddv_31122021_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com