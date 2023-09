Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paragon ID: Grenadier Holdings dépasse les 90% des votes information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Grenadier Holdings Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, de concert avec GIML Investments 3 Limited, le 21 septembre, le seuil de 90% des droits de vote de Paragon ID, et en détenir de concert 87,95% du capital et 90,88% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition d'actions Paragon ID sur le marché, effectuée par Grenadier Holdings Limited dans le cadre de son offre publique d'achat simplifiée initiée sur les titres Paragon ID.





