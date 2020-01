Paragon ID : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, à PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 1 781 titres Paragon ID

Solde en espèces : 25 785,22 €

Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :

Achats 6 394 titres 209 143,71 € 98 transactions Ventes 6 940 titres 225 359,22 € 107 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 002 titres Paragon ID

Solde en espèces : 22 384,39 €

Retrait partiel de 80 000,00 € le 27 juin 2019

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l'acquisition du groupe AmaTech.

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1,1 Md€ (donnée pro forma) et emploie plus de 7 600 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Alexandra Prisa

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 04/07/2019 1 315 10 967,51 03/07/2019 1 50 1805 10/07/2019 1 1 35,80 05/07/2019 1 299 9956,4 11/07/2019 1 54 1 914,90 08/07/2019 1 24 830,4 16/07/2019 1 250 8 925,00 09/07/2019 1 150 5240 17/07/2019 1 101 3 591,00 10/07/2019 1 1 35,8 18/07/2019 1 3 105,00 11/07/2019 1 38 1368 19/07/2019 1 72 2 556,30 15/07/2019 1 50 1830 22/07/2019 1 105 3 693,00 16/07/2019 1 64 2289 23/07/2019 1 1 34,60 17/07/2019 1 1 36 24/07/2019 1 227 7 602,21 18/07/2019 1 179 6450,69 25/07/2019 1 25 837,50 19/07/2019 1 26 930,8 26/07/2019 1 1 33,20 23/07/2019 1 12 415,2 30/07/2019 1 9 311,40 24/07/2019 1 1 34,6 31/07/2019 1 30 1 089,00 25/07/2019 1 101 3494,6 01/08/2019 1 75 2 715,00 26/07/2019 1 91 3021,2 02/08/2019 1 201 7 236,70 29/07/2019 1 1 33,4 05/08/2019 1 150 5 400,80 30/07/2019 1 350 12255,01 06/08/2019 1 32 1 130,80 31/07/2019 1 250 9200 07/08/2019 1 1 35,40 01/08/2019 1 24 883,2 08/08/2019 1 76 2 683,20 02/08/2019 1 2 73,3 09/08/2019 1 201 6 855,00 05/08/2019 1 1 36,6 12/08/2019 1 45 1 494,00 06/08/2019 1 26 920,8 13/08/2019 1 23 745,90 07/08/2019 1 1 35,4 14/08/2019 1 1 32,60 08/08/2019 1 26 925,7 15/08/2019 1 78 2 709,90 09/08/2019 1 1 35 16/08/2019 1 61 2 123,40 13/08/2019 1 1 32,9 19/08/2019 1 51 1 734,50 14/08/2019 1 301 10192,61 20/08/2019 1 1 34,60 16/08/2019 1 1 35,4 22/08/2019 1 1 34,90 19/08/2019 1 1 34,5 23/08/2019 1 1 35,00 20/08/2019 1 61 2128,6 26/08/2019 1 1 35,30 21/08/2019 1 72 2516,4 27/08/2019 1 26 910,30 22/08/2019 1 1 34,9 29/08/2019 1 1 34,60 23/08/2019 1 2 70,3 30/08/2019 1 10 348,00 26/08/2019 1 1 35,3 02/09/2019 1 25 870,00 27/08/2019 1 1 35,3 03/09/2019 1 26 894,80 28/08/2019 1 50 1730 04/09/2019 1 35 1 186,00 29/08/2019 1 76 2624,6 06/09/2019 1 50 1 700,00 30/08/2019 1 25 870 09/09/2019 1 1 33,80 02/09/2019 1 1 35,2 10/09/2019 1 1 33,80 03/09/2019 1 1 34,8 12/09/2019 1 1 33,30 05/09/2019 1 75 2557,5 13/09/2019 1 9 299,70 09/09/2019 1 1 33,8 17/09/2019 1 1 33,50 10/09/2019 1 1 33,8 18/09/2019 1 65 2 151,00 12/09/2019 1 1 33,3 19/09/2019 1 26 848,00 13/09/2019 1 25 840 20/09/2019 1 8 258,40 16/09/2019 1 154 5172,31 23/09/2019 1 151 4 855,10 17/09/2019 1 1 33,5 25/09/2019 1 12 377,20 18/09/2019 1 25 830 26/09/2019 1 1 31,40 19/09/2019 1 1 33 27/09/2019 1 1 31,40 20/09/2019 1 37 1206,2 30/09/2019 1 50 1 560,00 23/09/2019 1 1 32,6 02/10/2019 1 50 1 507,50 24/09/2019 1 20 636 03/10/2019 1 1 30,60 25/09/2019 1 21 667,8 04/10/2019 1 154 4 950,21 26/09/2019 1 26 826,4 07/10/2019 1 1 32,40 27/09/2019 1 1 31,4 08/10/2019 1 25 790,00 30/09/2019 1 25 800 09/10/2019 1 251 7 653,79 01/10/2019 1 50 1540 10/10/2019 1 1 30,00 02/10/2019 1 125 3795 11/10/2019 1 103 3 088,90 03/10/2019 1 232 7323,59 14/10/2019 1 76 2 219,20 04/10/2019 1 16 512,6 16/10/2019 1 26 759,50 07/10/2019 1 26 842,4 17/10/2019 1 32 939,30 08/10/2019 1 1 32,1 18/10/2019 1 10 296,00 09/10/2019 1 1 31,3 21/10/2019 1 175 5 027,51 10/10/2019 1 1 30 23/10/2019 1 1 28,40 11/10/2019 1 30 902,5 24/10/2019 1 1 28,50 14/10/2019 1 183 5368,51 25/10/2019 1 1 28,80 15/10/2019 1 25 737,5 30/10/2019 1 1 30,00 16/10/2019 1 8 238,1 31/10/2019 1 51 1 611,80 17/10/2019 1 1 29,7 05/11/2019 1 76 2 386,70 22/10/2019 1 125 3507,5 06/11/2019 1 1 31,20 23/10/2019 1 1 28,4 07/11/2019 1 176 5 371,20 24/10/2019 1 26 748,5 08/11/2019 1 3 89,80 25/10/2019 1 11 320,8 11/11/2019 1 275 7 842,51 28/10/2019 1 125 3760 13/11/2019 1 51 1 453,20 29/10/2019 1 63 1895,2 14/11/2019 1 1 28,40 30/10/2019 1 126 3930 15/11/2019 1 1 28,40 31/10/2019 1 45 1448,6 18/11/2019 1 4 112,40 01/11/2019 1 25 782,5 19/11/2019 1 1 28,30 04/11/2019 1 175 5605,01 21/11/2019 1 1 28,20 05/11/2019 1 1 31,7 22/11/2019 1 30 837,00 06/11/2019 1 1 31,2 25/11/2019 1 2 55,80 07/11/2019 1 1 31,2 26/11/2019 1 151 4 130,20 08/11/2019 1 1 30,2 27/11/2019 1 76 2 075,10 11/11/2019 1 38 1101,7 28/11/2019 1 75 2 115,00 12/11/2019 1 101 2878,2 29/11/2019 1 76 2 143,40 14/11/2019 1 1 28,4 09/12/2019 1 125 3 777,50 15/11/2019 1 1 28,4 10/12/2019 1 1 30,60 19/11/2019 1 1 28,3 11/12/2019 1 35 1 117,50 20/11/2019 1 102 2868,3 16/12/2019 1 275 9 697,49 21/11/2019 1 1 28,2 17/12/2019 1 72 2 513,10 26/11/2019 1 95 2605,2 18/12/2019 1 10 350,50 27/11/2019 1 251 7020,09 19/12/2019 1 151 5 217,50 29/11/2019 1 180 5134,5 20/12/2019 1 307 10 344,09 03/12/2019 1 75 2175 23/12/2019 1 175 5 585,00 04/12/2019 1 250 7245 24/12/2019 1 143 4 876,20 05/12/2019 1 75 2220 30/12/2019 1 197 6 548,79 06/12/2019 1 75 2265 31/12/2019 1 250 8 052,50 09/12/2019 1 75 2302,5 10/12/2019 1 201 6270,6 11/12/2019 1 110 3556 12/12/2019 1 278 9317,81 13/12/2019 1 300 10605 16/12/2019 1 55 1972 17/12/2019 1 1 35,2 18/12/2019 1 94 3342,7 19/12/2019 1 1 35 23/12/2019 1 375 12447,49