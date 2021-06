Paragon ID : "Acquisition de Security Label"

Un peu moins d'un mois après avoir annoncé une prise de participation majoritaire au capital d'Apitrak, Paragon ID annonce l'acquisition de Security Label, leader européen des étiquettes bagages pour les compagnies aériennes.



Une référence mondiale sur son marché

Société allemande fondée en 1990, Security Label est une référence mondiale dans la conception et la fabrication d'étiquettes bagages avec une gamme de produits pour l'enregistrement, l'étiquetage et le suivi des bagages. Avec près de 70% des parts de marché en Europe, Moyen-Orient et Afrique et 25% au niveau mondial, la société est présente dans les secteurs des transports maritimes (SNCM), ferroviaires, l'hôtellerie (Club Med) et le transport aérien avec plus de 400 compagnies aériennes et aéroports clients (British Airways, HOP !, Lufthansa, ...) dans plus de 100 pays.



Modalités de l'opération

Effective à partir du 1er juillet 2021, cette opération se traduit par l'acquisition de 93% du capital de Security Label par Paragon ID. Les 7% restants, détenus par l'actuel DG de la société, seront acquis ultérieurement en fonction du bon déroulé de l'intégration de Security Label et des performances des prochaines années. L'acquisition sera financée uniquement en numéraire, sur les fonds propres et lignes de crédit déjà à disposition de Paragon ID.



Recommandation

Suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 34,50 € (vs 33,50 €) notre recommandation reste à Achat.