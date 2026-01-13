PAR Technology s'envole grâce au partenariat avec Papa John's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions du fournisseur de points de vente (POS) PAR Technology PAR.N ont bondi de 10,9 % avant la mise en marché pour atteindre 41,99 $, un sommet de plus de trois mois, après l'annonce d'un partenariat avec Papa John's

PZZA.O . ** La chaîne de pizzas a déclaré lundi soir qu'elle utilisait la technologie de PAR dans ses 3 200 restaurants américains

** Les solutions intégrées de PAR Technology nous offrent l'échelle, la performance et l'infrastructure de soutien nécessaires pour mieux gérer notre entreprise et aider les équipes de nos restaurants à livrer chaque jour ", a déclaré Kevin Vasconi, directeur numérique et technique de PZZA, dans le communiqué

** BTIG a réitéré sa note d'achat et son estimation de 60 $

** La victoire de PZZA "est une autre plume solide dans le chapeau de PAR" et devrait renforcer la confiance des investisseurs dans le fait qu'il s'agit de la première solution technologique pour les restaurants d'entreprise, a écrit BTIG dans une note

** L'action PAR a perdu la moitié de sa valeur en 2025

** 9 analystes sur 10 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 60 $ en baisse par rapport à 77 $ le 13 octobre, selon LSEG

** L'action PZZA est en baisse de 0,4 % à 37,95 $ sur un faible volume avant la cloche