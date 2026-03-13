PAR Technology s'effondre après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 250 millions de dollars

13 mars - ** Les actions du fournisseur de points de vente de restaurants (POS) PAR Technology PAR.N ont chuté de 20,3 % pour atteindre environ 12,63 $, leur plus bas niveau depuis 6 ans, après une augmentation de capital. ** La société a annoncé vendredi matin la fixation du prix de son offre privée de 250 millions de dollars d'obligations convertibles à 4 % (CBs) à échéance 2031.

** Le prix de conversion initial de 19,02 $ représente une prime de 20 % par rapport à la dernière vente de l'action à 15,85 $

** PAR a l'intention d'utiliser environ 207,5 millions de dollars du produit net pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 1,50 % échéant en 2027, racheter environ 33 millions de dollars de ses actions pour faciliter la couverture des investisseurs dans les nouvelles obligations convertibles, le reste étant destiné à des fins générales

** Elle peut également utiliser une partie du produit pour acquérir ou investir dans d'autres sociétés, produits ou technologies

** La société PAR, basée à New Hartford, New York, a une capitalisation boursière d'environ 650 millions de dollars ** Les actions de PAR ont chuté de près de 6 % jeudi, prolongeant la baisse depuis le début de l'année à 56 %, les craintes de perturbation de l'IA ayant mis en déroute les noms du secteur des logiciels

** La note moyenne de 10 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian de 42 $ est en baisse par rapport à 60 $ il y a un mois, selon LSEG