PAR Technology s'effondre après la vente d'obligations convertibles pour 250 millions de dollars

13 mars - ** Les actions du fournisseur de points de vente de restaurants (POS) PAR Technology PAR.N ont chuté de 20,3 % pour atteindre environ 12,63 $, leur plus bas niveau depuis six ans, après une levée de capitaux. ** La société a annoncé vendredi la fixation du prix de son offre privée d'obligations convertibles (OC) de 250 millions de dollars à 4 %, arrivant à échéance en 2031.

** Le prix de conversion initial de 19,02 $ représente une prime de 20 % par rapport à la dernière vente de l'action à 15,85 $.

** PAR a l'intention d'utiliser environ 207,5 millions de dollars du produit net pour racheter une partie de ses obligations convertibles (OC) à 1,50 % arrivant à échéance en 2027, environ 33 millions de dollars pour faciliter la couverture des investisseurs dans les nouvelles OC, et le reste à des fins générales.

** Elle peut également utiliser une partie du produit pour acquérir ou investir dans d'autres sociétés, produits ou technologies.

** La société PAR, basée à New Hartford, New York, a une capitalisation boursière d'environ 650 millions de dollars. ** Les actions de PAR ont chuté de près de 6 % jeudi, prolongeant la baisse depuis le début de l'année à 56 %, les craintes de perturbation de l'IA ayant mis en déroute les valeurs du secteur des logiciels.

** La note moyenne de 10 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian de 42 $ est en baisse par rapport à 60 $ il y a un mois, selon LSEG.