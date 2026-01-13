 Aller au contenu principal
PAR Technology bondit grâce à son partenariat avec Papa John's
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions du fournisseur de points de vente (POS) PAR Technology PAR.N ont bondi de 10,9 % avant la mise en marché pour atteindre 41,99 $, un sommet de plus de trois mois, après l'annonce d'un partenariat avec Papa John's

PZZA.O . ** La chaîne de pizzas a déclaré lundi soir qu'elle utilisait la technologie de PAR dans ses 3 200 restaurants américains

** "Les solutions intégrées de PAR Technology nous offrent l'échelle, la performance et l'infrastructure de soutien nécessaires pour mieux gérer notre entreprise et aider les équipes de nos restaurants à être à la hauteur chaque jour", a déclaré Kevin Vasconi, directeur de la technologie et du numérique, dans le communiqué

** BTIG a réitéré sa note d'achat et son PT de 60 $

** La victoire de PZZA "est une autre plume à son chapeau pour PAR" et devrait renforcer la confiance des investisseurs dans le fait qu'il s'agit de la première solution technologique pour les restaurants d'entreprise", a écrit BTIG dans une note

** L'action PAR a perdu la moitié de sa valeur en 2025

** 9 analystes sur 10 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 60 $ en baisse par rapport à 77 $ le 13 octobre, selon LSEG

** L'action PZZA est en baisse de 0,4 % à 37,95 $ sur un faible volume avant la cloche

Valeurs associées

PAPA JOHNS INTL
38,1200 USD NASDAQ 0,00%
PAR TECHNOLOGY
37,840 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

