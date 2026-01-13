PAR Technology bondit grâce à son partenariat avec Papa John's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions du fournisseur de points de vente (POS) PAR Technology PAR.N ont bondi de 10,9 % avant la mise en marché pour atteindre 41,99 $, un sommet de plus de trois mois, après l'annonce d'un partenariat avec Papa John's

PZZA.O . ** La chaîne de pizzas a déclaré lundi soir qu'elle utilisait la technologie de PAR dans ses 3 200 restaurants américains

** "Les solutions intégrées de PAR Technology nous offrent l'échelle, la performance et l'infrastructure de soutien nécessaires pour mieux gérer notre entreprise et aider les équipes de nos restaurants à être à la hauteur chaque jour", a déclaré Kevin Vasconi, directeur de la technologie et du numérique, dans le communiqué

** BTIG a réitéré sa note d'achat et son PT de 60 $

** La victoire de PZZA "est une autre plume à son chapeau pour PAR" et devrait renforcer la confiance des investisseurs dans le fait qu'il s'agit de la première solution technologique pour les restaurants d'entreprise", a écrit BTIG dans une note

** L'action PAR a perdu la moitié de sa valeur en 2025

** 9 analystes sur 10 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 60 $ en baisse par rapport à 77 $ le 13 octobre, selon LSEG

** L'action PZZA est en baisse de 0,4 % à 37,95 $ sur un faible volume avant la cloche