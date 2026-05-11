Papa John's teste la livraison par drone dans une banlieue de Caroline du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Waylon Cunningham

Papa John's International PZZA.O teste actuellement la livraison par drone aux États-Unis sur un petit marché en Caroline du Nord, a annoncé lundi la chaîne de pizzerias.

Ce test s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la chaîne de pizzerias et Wing, une entreprise de livraison par drone détenue par Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google.

La chaîne a indiqué que les livraisons commenceraient lundi pour les clients situés près de Sun Valley Commons, un centre commercial situé dans la banlieue de Charlotte, en Caroline du Nord. Les clients doivent passer commande via une application gérée par Wing et les livraisons par drone ne sont disponibles que pour quelques sandwichs sélectionnés.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de Papa John's pour moderniser sa technologie . L'année dernière, des dirigeants avaient déclaré à Reuters qu'ils estimaient que l'entreprise avait pris du retard sur ses concurrents à certains égards. En avril, elle a annoncé l'intégration d'un nouveau chatbot alimenté par l'IA dans son application, que les clients peuvent utiliser pour passer des commandes de pizzas.

En Chine, les livraisons de repas par drone sont devenues courantes dans de nombreuses villes, mais elles sont pratiquement inexistantes aux États-Unis.

Des chaînes telles que Chipotle CMG.N et Dave's Hot Chicken ont annoncé ces derniers mois des essais à petite échelle similaires à ceux de Papa John's.

Les experts du secteur affirment que la technologie est disponible aux États-Unis, mais que son utilisation pour la livraison de repas est limitée par des réglementations, notamment celles qui exigent que les opérateurs de drones gardent un contact visuel avec leurs appareils.