Papa John's s'effondre après la suppression de l'article sur le rachat
11 novembre - ** Les actions de Papa John's PZZA.O ont baissé d'environ 4 % à 42,23 $ mardi, après avoir bondi d'environ 7 % au cours de la séance précédente à la suite d'un rapport sur le rachat de l'entreprise

** Un rapport du site d'information économique britannique ABC Money a rapporté lundi que PZZA était proche d'un accord de privatisation avec un groupe d'investisseurs dirigé par TriArtisan Capital Advisors à 65 dollars par action ** Mais une personne au courant de l'affaire a dit à Reuters que le rapport, qui était basé sur des personnes familières avec les négociations, n'était pas vrai ** Hunterbrook a noté mardi que l'histoire du rachat a été retirée du site web d'ABC News

** L'action PZZA est désormais en passe de clôturer sous la moyenne mobile de 200 jours pour la sixième séance consécutive, après avoir brièvement dépassé le niveau de résistance lundi

** L'action est sur la voie d'une septième baisse au cours des neuf dernières séances ** Sur les 17 analystes qui couvrent PZZA, la répartition des recommandations est de 7 "achat fort" ou "achat", et 10 "maintien"; l'objectif de prix médian de 48 $ est en baisse par rapport à 50 $ il y a un mois

** PZZA figure parmi les actions ayant la plus forte proportion de transactions de détail le lundi, selon l'analyse de Goldman Sachs, le plaçant sur la liste entre 2 et 5 fois au cours du mois dernier

