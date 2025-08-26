Papa John's revient en Inde avec un projet de 650 pizzerias d'ici 2035

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Praveen Paramasivam

La chaîne américaine de pizzas Papa John's International PZZA.O prévoit de revenir en Inde d'ici octobre, a déclaré une dirigeante de master franchisé, visant à ouvrir 650 magasins au cours de la prochaine décennie sur un marché où les chaînes de restauration rapide ont eu du mal à soutenir la croissance des ventes.

La troisième société de livraison de pizzas au monde, qui a quitté l'Inde en 2017 en citant la sous-performance, suit son rival américain Little Caesars, qui a ouvert en Inde plus tôt cette année avec un objectif de 100 magasins d'ici la fin de la décennie.

Papa John's ouvrira son premier magasin dans la ville de Bengaluru, dans le sud du pays, a déclaré à Reuters Vish Narain, associée gérante de Pulsar Capital. La société d'investissement indienne et le groupe PJP Investments , basé aux Émirats arabes unis , sont les co-franchisés principaux de Papa John's en Inde.

La chaîne de pizzas avait révélé en avril 2023 son intention de revenir sur le "marché complexe".

Ce retour intervient alors que les chaînes de restauration rapide sont confrontées à une baisse des ventes dans le pays, les consommateurs urbains à court d'argent - la principale clientèle - réduisant leurs dépenses en raison de la faible croissance des salaires et d'une concurrence accrue.

L'un des deux franchisés indiens de Pizza Hut YUM.N , Devyani International DEVY.NS , a fermé des magasins peu performants, tandis que le plus petit opérateur, Sapphire Foods India SAPI.NS , s'est montré prudent dans ses projets d'expansion.

L'entreprise devra également faire face à la forte concurrence de Domino's Pizza DPZ.O , qui possède plus de 2 200 points de vente en Inde, de Pizza Hut, qui compte environ 950 magasins, et de chaînes haut de gamme plus petites telles que Pizza Bakery et PizzaExpress.

Pulsar Capital mise sur le potentiel à long terme de l'Inde, à l'instar des entreprises de consommation telles que le fabricant de savon Dove Hindustan Unilever HLL.NS et le brasseur Heineken HEIN.AS , qui continuent d'investir dans le pays en vue de sa population de 1,4 milliard d'habitants.

La catégorie de restauration rapide "est sous-pénétrée, nous sommes donc à plusieurs années de la saturation", a déclaré Vish Narain.

Papa John's prévoit d'adapter ses pizzas aux goûts locaux tout en proposant ses propres pizzas, rejoignant ainsi ses rivaux de la restauration rapide qui proposent des plats similaires. KFC vend un burger au paneer, Domino's propose une tarte au poulet tikka et Subway un sandwich à la pomme de terre.