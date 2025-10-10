Papa John's place l'Inde sur sa liste de priorités en proposant des plats végétariens, selon ses dirigeants

Papa John's ouvre 4 restaurants à Bengaluru

L'Inde fait partie des principaux marchés cibles avec la Chine et les Émirats arabes unis - Directeur financier de Papa John's

Menu adapté au marché végétarien de l'Inde - dirigeant

Papa John's International PZZA.O place l'Inde parmi ses marchés prioritaires au niveau mondial et adapte ses offres aux goûts locaux avec son premier menu majoritairement végétarien, ont déclaré des cadres, dans une démarche dont la chaîne de pizzas américaine espère qu'elle alimentera sa croissance à long terme.

La troisième plus grande société de livraison de pizzas au monde, qui a quitté l'Inde en 2017 en invoquant des performances insuffisantes, s'est relancée avec quatre magasins à Bengaluru, a-t-elle déclaré vendredi, et prévoit d'ouvrir 650 magasins à l'échelle nationale au cours de la prochaine décennie.

Le retour de la chaîne de pizzas intervient à un moment où les dirigeants et les analystes prévoient une reprise des dépenses discrétionaires en Inde grâce aux récentes réductions d'impôts, après plusieurs trimestres de demande atone dans l'ensemble du secteur de la restauration rapide.

"L'Inde est l'un de nos marchés prioritaires", a déclaré le directeur financier Ravi Thanawala à Reuters.

L'Inde, tout comme d'autres régions prioritaires telles que la Chine et les Émirats arabes unis, fait l'objet de "la plus grande attention de la part de la direction", a déclaré M. Thanawala.

L'entreprise, qui compte plus de 6 000 points de vente dans une cinquantaine de pays et territoires, consacre la majeure partie de son temps et de son attention à ces marchés prioritaires pour le développement de stratégies technologiques et la recherche sur les consommateurs, afin de stimuler la croissance à long terme.

La société d'investissement indienne Pulsar Capital et le groupe PJP Investments, basé aux Émirats arabes unis, sont les co-franchisés principaux de Papa John's dans le pays.

L'Inde devrait devenir le plus grand marché de PJP d'ici six ans, dépassant le nombre combiné de ses magasins aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Jordanie, a déclaré Tapan Vaidya, directeur général de la société d'investissement.

Le franchisé exploite actuellement environ 150 restaurants Papa John's dans ces pays du Moyen-Orient.

Pour attirer la clientèle, Papa John's propose, pour la première fois de son histoire, plus de pizzas végétariennes que de pizzas non végétariennes, a indiqué Tapan Vaidya , directeur général de PJP .

L'Inde est le pays qui compte le plus grand nombre de végétariens au monde .

Papa John's, qui prévoit d'entrer dans la ville méridionale d'Hyderabad en 2027, propose sa pizza margherita d'entrée de gamme à 149 roupies (1,68 $), a déclaré M. Vaidya. À titre de comparaison, la pizza margherita de Domino's Pizza DPZ.O , leader du marché, est vendue à partir de 109 roupies.

(1 $ = 88,6910 roupies indiennes)