Papa John's grimpe en flèche après que son directeur général a mis l'accent sur le redressement de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de Papa John's PZZA.O en hausse de 5,28 % à 43,44 $

** La chaîne de pizzas se concentre sur l'exécution de sa stratégie pour générer de la valeur, y compris la réduction des coûts et l'innovation dans les menus, a déclaré le directeur général Todd Penegor lors de l'appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats

** Il a également déclaré que s'il existait une alternative à la stratégie de l'entreprise, la direction et le conseil d'administration "l'étudieraient pleinement"

** La société de capital-investissement Apollo Global

APO.N a retiré son offre de rachat de PZZA à 64 $ l'action en raison des inquiétudes concernant le moral des consommateurs

** L'action a chuté d'environ 4 % dans les échanges avant bourse après que PZZA ait réduit ses perspectives pour l'exercice 25, citant des ventes plus faibles en Amérique du Nord et des coûts plus élevés

** Sept analystes sur 17 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 la considèrent comme "conservée"; PT médian à 50 $ - données compilées par LSEG

** Les actions sont en hausse de 4,1 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance