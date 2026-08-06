Papa John's en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 août - ** Le titre de Papa John's International PZZA.O recule de 17,88% à 24,43 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis mars 2020, si les pertes se confirment

** La société revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, invoquant une baisse des volumes et un contexte de consommation difficile en Amérique du Nord, qui devrait perdurer tout au long de l'année

** La société prévoit une baisse des ventes annuelles mondiales de ses restaurants comprise entre 2% et 4%, contre des prévisions antérieures tablant sur une stagnation ou une légère hausse à un chiffre

** La société prévoit que les ventes comparables en Amérique du Nord en 2026 reculeront de 6% à 8%, contre une baisse de 2% à 4% prévue précédemment

** "À l'avenir, nous adoptons une approche ciblée pour améliorer notre proposition de valeur plutôt que de nous lancer dans une politique de remises extrêmes et soutenues à l'échelle nationale, comme l'ont fait certains de nos concurrents", a déclaré le directeur général Todd Penegolors d'une conférence téléphonique sur les résultats

** PZZA a toutefois dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre, grâce à la dynamique soutenue de ses activités internationales

** À la clôture d'hier, l'action PZZA affichait une baisse d'environ 23% depuis le début de l'année