Papa John's bondit après l'annonce d'un intérêt pour un rachat

11 mars - ** Les actions de Papa John's PZZA.O ont bondi de 19 % à 38,78 $ à la suite d'un rapport du Wall Street Journal selon lequel la société de pizzas suscite un intérêt de rachat

** PZZA étudie une offre de la société de capital-investissement Irth Capital Management, qui bénéficie du soutien de Brookfield Asset Management BAM.N , a rapporté le WSJ, citant des personnes familières avec le dossier

** PZZA est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis mars 2020 si les gains se maintiennent ** 18 analystes couvrent PZZA, donnant une note moyenne de "acheter" et un PT médian de 38 $, selon les données compilées par LSEG ** PZZA est en hausse de 0,55% depuis le début de l'année, y compris le mouvement de la séance