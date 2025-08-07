Papa John's augmente après des prévisions annuelles optimistes concernant les ventes comparables internationales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de Papa John's PZZA.O ont augmenté de ~8% à $43,67 grâce à des prévisions de ventes comparables internationales optimistes

** PZZA augmente ses prévisions de ventes comparables internationales pour 2025 de 2%-4%; auparavant, elles étaient stables à 2 %

**Les revenus de la société pour le deuxième trimestre augmentent de 4% pour atteindre 529,17 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes de 516,10 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La directrice générale déclare que les résultats sont dus à des gains de transactions sur plus de visites de clients après que l'entreprise se soit concentrée sur son activité principale de pizza

**Le bénéfice ajusté par action de PZZA pour le trimestre s'est élevé à 41 cents, contre 33 cents estimés par les analystes

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 65,56% depuis le début de l'année