Panne mondiale de juillet 2024: Delta Airlines attaque Crowdstrike en justice

" Les affirmations de Delta sont basées sur des informations erronées, démontrent un manque de compréhension du fonctionnement de la cybersécurité moderne et reflètent une tentative désespérée de rejeter la responsabilité de sa lente reprise sur son échec à moderniser son infrastructure informatique obsolète ", se défend CrowdStrike.

(AOF) - Delta Air Lines est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir intenté un procès contre la société de cybersécurité CrowdStrike devant la Cour supérieure du comté de Fulton (Géorgie), annonce Reuters. Une panne mondiale provoquée en juillet par une défaillance de son logiciel a provoqué des annulations de vols massives, perturbé les projets de voyage de 1,3 million de clients et coûté à la compagnie plus de 500 millions de dollars.

