Panini déclare travailler avec Citigroup pour évaluer les options stratégiques

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La société italienne d'autocollants à collectionner Panini a déclaré mercredi que ses actionnaires avaient engagé Citigroup pour évaluer les options stratégiques futures de la société.

"Cette analyse ne devrait pas être achevée avant la fin de l'année", a déclaré la société, célèbre pour ses autocollants de joueurs de football, dans un communiqué en réponse à un rapport de Reuters daté du 2 avril .

"Les options actuellement à l'étude comprennent le maintien de la structure actuelle de l'actionnariat de Panini sans changement, la poursuite de la cotation en bourse et l'ouverture de la structure du capital à un grand partenaire stratégique", a ajouté le communiqué.

Panini a toutefois exclu toute vente à un concurrent.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que les actionnaires de Panini devraient décider d'ici la fin de l'année des options stratégiques - y compris une vente totale ou partielle et une cotation en bourse - après que deux douzaines d'acheteurs potentiels aient manifesté leur intérêt.