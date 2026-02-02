Pandora règle le procès des humoristes concernant les redevances de diffusion en continu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de SiriusXM au paragraphe 2) par Blake Brittain

La société Pandora Media de SiriusXM SXRI.UL a réglé un procès intenté par d'éminents comédiens, dont les héritiers de Robin Williams et de George Carlin, qui l'accusaient de ne pas avoir payé pour diffuser leurs œuvres, selon un document déposé auprès d'un tribunal fédéral de Californie. Le document daté de vendredi indique que les parties sont parvenues à un accord lors d'une conférence qui s'est tenue la semaine dernière. Un porte-parole de SiriusXM a déclaré lundi que les termes de l'accord étaient confidentiels, mais que la société n'avait pas payé les humoristes ni pris de nouvelles licences liées aux allégations du procès.

Les avocats des humoristes n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le règlement lundi. Le procès a été intenté par les humoristes , dont Bill Engvall, Ron White et Andrew Dice Clay, en 2022. Ils ont déclaré que les licences accordées par Pandora pour les enregistrements des humoristes n'incluaient pas les blagues sous-jacentes et qu'ils n'avaient pas perçu une "fraction de centime" des flux de Pandora.

Alors que des sociétés comme Pandora négocient souvent des licences musicales avec des organismes de droits d'exécution comme l'ASCAP et le BMI, les humoristes ont déclaré que ces groupes n'accordaient pas de licences pour des "œuvres littéraires" comme les comédies parlées. Pandora a répondu que les comédiens et l'organisation de droits d'exécution Word Collections avaient formé un "cartel" pour gonfler leurs taux de redevance. Le juge de district américain Mark Scarsi a rejeté la demande reconventionnelle antitrust de Pandora contre les comédiens en 2023.

Un expert nommé par le tribunal a recommandé l'année dernière que Pandora gagne le procès parce qu'elle était autorisée à diffuser en continu les numéros des humoristes.

L'affaire est In re Pandora Media LLC Copyright Litigation, U.S. District Court for the Central District of California, No. 2:22-cv-00809.

