Pandora: nouveaux rachats d'actions, le titre monte

(CercleFinance.com) - L'action Pandora gagnait près de 3% mercredi à la Bourse de Copenhague après que le bijoutier danois a annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 2,6 milliards de couronnes (350 millions d'euros).



Peu avant 16h00, le titre prenait 2,8%, affichant ainsi la plus forte hausse de l'indice OMXC25 qui reculait de 1,1% au même moment, et l'une des plus fortes progressions de l'indice européen STOXX Europe 600.



Pandora rappelle que ces nouveaux rachats de titres, qui devraient s'étaler jusqu'en février 2024 au plus tard, viennent s'ajouter à l'enveloppe de 2,4 milliards de couronnes déjà dépensée dans le cadre d'une précédente autorisation.



Cumulés, ces deux programmes devraient donc représenter un montant total de cinq milliards de couronnes, conformément à l'objectif de redistribution que Pandora s'était donné à un horizon de 12 mois en février dernier.



Au cours actuel, la capitalisation boursière du groupe atteint 51,7 milliards de couronnes (environ 6,9 milliards d'euros).





