Pandora nomme sa nouvelle PDG et directrice marketing

(AOF) - Pandora a annoncé que l'actuelle directrice marketing (CMO), Berta de Pablos-Barbier, deviendra PDG le 1er janvier 2026. Cette transition était initialement prévue pour être finalisée lors de l'assemblée générale annuelle en mars. Elle sera achevée plus tôt que prévu, suite à un passage de relais fluide de l'actuel PDG, Alexander Lacik, et à la nomination de Jennie Farmer en tant que nouvelle directrice marketing de Pandora.

Comme annoncé en septembre, Alexander Lacik a décidé de prendre sa retraite, après avoir occupé pendant près de sept ans le poste de PDG de Pandora. Depuis qu'il a rejoint l'entreprise danoise spécialisée dans la fabrication de bijoux en 2019, il a mené un redressement et exécuté la stratégie de croissance visant à transformer Pandora en une marque de joaillerie complète. Alexander Lacik restera conseiller spécial auprès du conseil d'administration de Pandora et de l'équipe de direction jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle du 11 mars 2026.

Jennie Farmer, actuellement vice-présidente senior (SVP) de l'expérience de marque et des canaux (brand experience & channels), succédera à Berta de Pablos-Barbier en tant que directrice marketing (CMO) le 1er janvier 2026. Jennie Farmer a rejoint Pandora en janvier 2025, apportant plus de 25 ans d'expérience auprès de marques mondiales de luxe et de consommation. Elle a commencé sa carrière dans le secteur des parfums chez Procter & Gamble, occupant par la suite des postes de direction chez De Beers et LVMH. Plus récemment, elle a été directrice commerciale chez le détaillant de meubles Oka et directrice marketing chez The Office Group, un développeur d'espaces de travail basé au Royaume-Uni.

AOF - EN SAVOIR PLUS