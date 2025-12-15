Pandora : Jefferies prédit un bon quatrième trimestre

(AOF) - Jefferies reste à Acheter sur Pandora (-1,23%, à 690,20 couronnes danoises) avec un objectif de cours abaissé à 850 couronnes danoises contre 1000 couronnes danoises précédemment. Le broker anticipe un excellent quatrième trimestre 2025 en perspective pour le fabricant danois de bijoux mais révise à la baisse ses prévisions d'Ebit pour l'année 2026. Sur ce quatrième trimestre, Jefferies prévoit pour Pandora un chiffre d'affaires, un Ebit et un BPA de respectivement de 12,43 milliards de couronnes danoises / 4,10 milliards couronnes danoises / 38,44 couronnes danoises.

Les prévisions de l'analyste sont supérieures aux consensus : 12,34 milliards, 4,07 milliards et 37,84 couronnes danoises.

L'Ebit du broker est alors anticipé environ 1% supérieur au consensus, s'appuyant sur un léger ralentissement de la dynamique de consommation aux Etats-Unis (tel que signalé par d'autres acteurs du secteur) qui sera compensé par une accélération des gains d'efficacité de la marge brute.

Par contre, Jefferies abaisse ses prévisions d'Ebit pour 2026 de -2,8% qui pourrait s'accentuer à -11,6% en 2027, principalement en raison d'une pression accrue sur les matières premières (flambée du prix de l'argent) et le taux de change qui atteint désormais -330 points de base en 2026 (contre -234 points de base précédemment) et -612 points de base en 2027 (contre -382 points de base précédemment).

Cela place ses prévisions d'Ebit 2025, 2026 et 2027 à respectivement +0,2% / -2,2% / -13% par rapport au consensus. Cela devrait être largement anticipé par le marché, même si cela entraînera probablement une révision à la baisse d'environ 100 points de base de l'objectif de marge Ebit pour 2026 (passant de 23% à notre estimation de 22%).

En novembre dernier, Pandora avait publié des résultats mitigés au troisième trimestre 2025. Sur cette période, le groupe danois a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6%, à 6,269 milliards de couronnes danoises, malgré un contexte macroéconomique turbulent et un faible sentiment des consommateurs. La croissance organique comprend une croissance des ventes comparables à 2% (contre un consensus de 3%) et une de 4% pour l'expansion de son réseau.

Le résultat d'exploitation s'est replié sur ce trimestre. Il s'est élevé à 880 millions de couronnes danoises contre 980 millions au troisième trimestre 2024.

La marge Ebit du troisième trimestre 2025 s'est établie à 14%, comme prévu, contre 16,1% il y a un an à la même période. Elle a ainsi reculé de 210 points de base en glissement annuel, reflétant un effet défavorable significatif de 380 points de base lié aux taux de change, aux matières premières et aux droits de douane.

Pandora : réduction des prévisions de ventes comparables pour 2025

Suite à cette publication trimestrielle, Pandora a maintenu pour 2025 ses prévisions de croissance organique de 7 à 8%. En revanche, le commerçant d'articles de bijouterie et de joaillerie a abaissé ses objectifs de croissance de ventes comparables. Elle devrait désormais s'établir entre 3 et 4% contre 4 à 5% précédemment. A l'inverse, l'expansion du réseau est attendue en croissance entre 3 et 4%, contre 3% précédemment.

La marge Ebit prévue pour 2025 est également maintenue à environ 24%.

En outre, Pandora a revu à la baisse son objectif de marge d'Ebit pour 2026. Elle devrait se situer à environ 23%, contre une estimation précédente d'au moins 24%, "afin de refléter uniquement les difficultés supplémentaires liées aux matières premières et aux taux de change depuis l'annonce du deuxième trimestre 2025".

