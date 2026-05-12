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Panasonic vise une poussée agressive des bénéfices liés à l'IA, mais sa division batteries n'atteint pas ses objectifs
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 15:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 7 afin de préciser que Panasonic a décidé de mettre en place une ligne de production de cellules de batterie pour centres de données aux États-Unis, mais n'a pas encore commencé la production)

Panasonic Holdings 6752.T a annoncé mardi une offensive agressive visant à augmenter ses bénéfices grâce à des produits liés à l'intelligence artificielle, alors même que sa division dédiée aux batteries pour véhicules électriques a connu des difficultés au cours de la dernière année et n'a pas atteint son objectif annuel.

Le groupe japonais vise à porter son bénéfice d'exploitation ajusté total à 750 milliards de yens (4,76 milliards de dollars) ou plus pour l'exercice fiscal se terminant en mars 2029, grâce à une augmentation de 130 milliards de yens liée aux infrastructures d'IA, a indiqué la société dans les documents de présentation de sa stratégie de croissance publiés en même temps que ses résultats annuels.

La majeure partie de la croissance des bénéfices liée à l'IA proviendra de la division énergie, qui fournit des batteries à Tesla TSLA.O , et du segment industriel.

Ces perspectives optimistes concernant la croissance liée à l'IA interviennent après que l'activité énergie a enregistré des performances nettement plus faibles dans le domaine des batteries pour véhicules, affectée par les droits de douane américains, les coûts de démarrage d'une nouvelle usine aux États-Unis et la baisse des ventes au Japon.

Le bénéfice d'exploitation de la division énergie devrait s'élever à 171 milliards de yens pour l'exercice se terminant en mars 2027, contre 69,8 milliards de yens pour l'exercice qui vient de s'achever et après que l'activité ait enregistré une perte de 3,8 milliards de yens au cours du trimestre de janvier à mars.

Au cours de l'exercice écoulé, le bénéfice de Panasonic Energy a reculé de 42 %, la baisse des résultats liés aux batteries automobiles ayant compensé les gains enregistrés dans le stockage industriel et grand public.

La société a indiqué que la division avait commencé à livrer des cellules de batterie destinées aux centres de données au Japon et avait décidé de mettre en place une ligne de production dédiée à ces applications dans son usine de l'État américain du Kansas.

L'action Panasonic, qui a bondi d'environ 68 % cette année, a clôturé mardi juste en dessous de son plus haut historique.

(1 $ = 157,4500 yens)

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