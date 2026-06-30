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Panasonic va localiser sa production de batteries pour centres de données aux États-Unis, selon son directeur général
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Panasonic cherche à localiser sa chaîne d'approvisionnement américaine pour les systèmes de stockage d'énergie, alors qu'il s'apprête à produire des cellules de batterie dans une usine du Kansas dans le cadre d'une réorientation vers l'approvisionnement des centres de données, a déclaré mardi le directeur général du groupe japonais.

"Étant donné que la plupart de nos clients pour ces systèmes de stockage d’énergie se trouvent aux États-Unis, nous estimons qu’il est logique de compléter autant que possible la chaîne d’approvisionnement sur le territoire américain", a déclaré Yuki Kusumi lors d’une table ronde à Tokyo.

Panasonic a annoncé ce mois-ci son intention de lancer la production en série de cellules de batterie destinées aux centres de données dans l’usine du Kansas de sa division énergie, qui fabrique également des batteries pour Tesla

TSLA.O , au cours de l’exercice fiscal se terminant en mars 2029.

Les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries, qui sont aujourd’hui confrontés à un marché des véhicules électriques en berne aux États-Unis, s’empressent de réorienter leurs usines de batteries vers la fabrication de systèmes de stockage d’énergie destinés à répondre à la demande en électricité générée par l’intelligence artificielle.

Panasonic ne prévoit pas de fabriquer de batteries au lithium fer phosphate (LFP), a déclaré Yuki Kusumi, ajoutant qu’elles sont moins adaptées à l’orientation de l’entreprise vers des systèmes distribués qui contribuent à lisser les pics de demande en électricité au niveau des serveurs individuels, et qu’elles conviennent mieux à de grandes applications de secours centralisées.

Les batteries LFP sont largement utilisées dans les systèmes de stockage d’énergie car elles sont moins chères que les batteries à base de nickel, couramment utilisées pour les véhicules électriques en Amérique du Nord.

Yuki Kusumi a déclaré que Panasonic n’éprouvait aucune difficulté à s’approvisionner en Chine, même si les relations entre Pékin et Tokyo restent tendues. La Chine a ajouté cette semaine 20 entreprises japonaises à une liste de contrôle des exportations de biens à double usage, bien que Panasonic ne figure pas parmi les sociétés visées.

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