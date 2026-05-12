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Panasonic prévoit un redressement des bénéfices de sa division batteries après une perte trimestrielle
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 09:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société japonaise Panasonic Holdings 6752.T a annoncé mardi qu'elle prévoyait un plus-que-doublement du bénéfice annuel de sa division énergie, qui fournit des batteries à Tesla TSLA.O , marquant ainsi un redressement après avoir enregistré une perte trimestrielle.

Le résultat d'exploitation de ce segment clé devrait s'élever à 171 milliards de yens (1,09 milliard de dollars) pour l'exercice se terminant en mars 2027, contre 69,8 milliards de yens pour l'exercice qui vient de s'achever.

Cette activité, qui a enregistré une perte de 3,8 milliards de yens au cours du trimestre janvier-mars, a été affectée par les droits de douane américains, les coûts de démarrage de son usine du Kansas et la baisse des ventes d'une usine au Japon.

(1 $ = 157,5000 yens)

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