Palo Alto prévoit une double cotation à Tel-Aviv après avoir conclu l'acquisition de CyberArk pour 25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Steven Scheer

Les actions de Palo Alto Networks PANW.O , cotées au Nasdaq, seront également négociées à la Bourse de Tel-Aviv, a annoncé jeudi l'entreprise de cybersécurité, après avoir conclu l'achat de son homologue israélien CyberArk Software CYBG.F , pour un montant de 25 milliards de dollars.

Suite à cette double cotation, Palo Alto sera la plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière sur le TASE, étant donné qu'elle est actuellement évaluée à 115 milliards de dollars. La société n'a toutefois pas révélé la date de cotation.

"La cotation sur le TASE est un hommage puissant aux racines israéliennes de CyberArk et à notre engagement dans l'écosystème technologique local", a déclaré Palo Alto à Reuters dans un communiqué.

"Elle permet aux investisseurs institutionnels et particuliers locaux d'accéder plus facilement aux actions de Palo Alto et nous intègre davantage dans le tissu de l'économie israélienne."

La société a déclaré qu'elle prévoyait de négocier sous le symbole "CYBR" à Tel Aviv.

"Il s'agit d'un signal indiquant que si CyberArk est désormais une société de Palo Alto Networks, son identité reste une pierre angulaire de notre stratégie mondiale", a déclaré Palo Alto, qui a finalisé l'acquisition mercredi.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de CyberArk ont le droit de recevoir 45 dollars en espèces et 2,2005 actions ordinaires de Palo Alto Networks pour chaque action ordinaire de CyberArk.

Cette opération, qui est également la plus importante de Palo Alto, renforce son centre de R&D israélien - déjà le plus important en dehors de la Silicon Valley - alors que le directeur général Nikesh Arora cherche à construire un fournisseur de cybersécurité complet pour répondre à la demande croissante induite par l'IA.

Le TASE a salué la double cotation de Palo Alto à Tel-Aviv, déclarant qu'il s'agissait d'une "étape importante pour notre marché financier et d'un moment de grande fierté"

"Cette double cotation offrira un accès simplifié et efficace au public israélien, permettant aux investisseurs locaux de participer directement au succès mondial continu de Palo Alto Networks", a ajouté le TASE.

Plus tôt dans la journée de jeudi, son rival israélien Check Point Software Technologies CHKP.O a indiqué qu'il resterait uniquement négocié sur le Nasdaq.

Valeurs associées

CHECK POINT SOFTWARE
171,5500 USD NASDAQ -2,79%
PALO ALTO NETWORKS
163,3800 USD NASDAQ -1,16%
TEL AVIV SO EX
46,5000 USD OTCBB 0,00%
