Palo Alto, Nvidia, Intel, Home Depot... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Home Depot

Home Depot a dévoilé des comptes trimestriels un peu moins bons que prévu. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, le distributeur de produits de bricolage a dégagé un bénéfice net de 4,551 milliards de dollars, contre 4,561 milliards de dollars un an plus tôt. Par action, le bénéfice ajusté et dilué non-GAAP a atteint 4,68 dollars, contre 4,67 dollars au deuxième trimestre 2024, mais les analystes tablaient sur une progression à 4,72 dollars.

Intel

Intel et SoftBank ont annoncé la signature d'un accord d'achat de titres, aux termes duquel SoftBank investira deux milliards de dollars des actions ordinaires Intel. Cet investissement intervient alors que les deux sociétés renforcent leur engagement à investir dans les technologies de pointe et l'innovation en matière de semi-conducteurs aux États-Unis. La holding japonaise versera 23 dollars par action ordinaire Intel.

Linde

Le 1er août, Linde a dévoilé des résultats trimestriels encourageants. Sur la période d'avril à juin, son chiffre d'affaires a progressé de 2,76%, à 8,495 milliards de dollars. Le bénéfice net est en hausse de 6,19%, à 1,766 milliard de dollars. Pour Berenberg, le spécialiste des gaz industriels paraît toujours solide, alliant une certaine résistance face aux difficultés de la production industrielle mondiale et à une politique de prix résiliente face à l'inflation.

Nvidia

Selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier, Nvidia développerait une nouvelle puce d'intelligence artificielle pour la Chine. Ce nouveau produit devrait être plus puissant que la puce H2O actuellement autorisée à la vente dans le pays. Nvidia est victime de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, notamment à cause des restrictions de ventes imposées par le gouvernement de Donald Trump.

Medtronic

Medtronic a bien débuté son exercice fiscal 2025/2026 avec des résultats globalement supérieurs aux prévisions. Sur le premier trimestre clos le 25 juillet, la société spécialisée dans les technologies médicales a vu son bénéfice net atteindre 1,047 milliard de dollars, quasi-stable par rapport à la même période un an plus tôt où il s'était élevé à 1,049 milliard de dollars. Le bénéfice dilué par action non-GAAP a atteint 1,26 dollar, contre des attentes à 1,23 dollar. Quant au chiffre d'affaires trimestriel, il a progressé de 8,38%, à 8,578 milliards de dollars.

Palo Alto Networks

Les revenus annuels de Palo Alto Networks sur l'exercice 2024/2025 ont augmenté de 15% sur un an pour atteindre 9,22 milliards de dollars. Ils ont dépassé les attentes du groupe qui anticipait des revenus entre 9,17 et 9,19 milliards de dollars. Le résultat opérationnel passe de 684 millions de dollars à 1,24 milliard de dollars. La marge brute ressort à 6,76 milliards de dollars, contre 5,96 milliards de dollars un an auparavant. En revanche, le bénéfice net recule passant de 2,57 milliards à 1,13 milliard de dollars. Par action, le bénéfice passe de 4,04 à 1,71 dollar sur un an.