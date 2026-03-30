Palo Alto Netwroks rebondit après un achat d'actions de son PDG
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 20:46
L'action Palo Alto Networks a gagné environ 5% après l'annonce de l'achat de 68 085 actions par son directeur général Nikesh Arora, pour un montant proche de 10 millions de dollars. Il s'agit de son premier investissement personnel dans le groupe depuis 2019. Cette initiative a été perçue comme un signe de confiance par les investisseurs, malgré une baisse d'environ 15% du titre depuis le début de l'année.
Le secteur de la cybersécurité reste sous pression en raison des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle, qui pourrait transformer les modèles économiques et faciliter certaines cyberattaques. Les avancées récentes d'Anthropic, notamment dans la détection de failles et le développement de modèles plus puissants, ont accentué ces craintes. Dans ce contexte, Nikesh Arora a appelé à une coopération accrue entre les acteurs de l'IA et de la cybersécurité.
Parallèlement, Palo Alto Networks poursuit sa stratégie de renforcement, avec plusieurs acquisitions récentes, dont CyberArk et la plateforme Chronosphere pour plus de 3,3 milliards de dollars. Ces initiatives illustrent la volonté du groupe de s'adapter à un environnement technologique en évolution rapide et de consolider sa position sur le marché.
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