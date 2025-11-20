Palo Alto Networks rachète Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars

(AOF) - Le spécialiste des solutions de sécurité informatique à destination des entreprises, Palo Alto Networks, a annoncé l'acquisition de la plateforme d'observabilité Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars en numéraire et en actions. Chronosphere annonce un chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) de plus de 160 millions de dollars à la fin septembre 2025, en croissance à trois chiffres d'une année sur l'autre.

L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires, et devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026 de Palo Alto Networks.

