Palo Alto Networks rachète Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars
information fournie par AOF 20/11/2025 à 14:54

(AOF) - Le spécialiste des solutions de sécurité informatique à destination des entreprises, Palo Alto Networks, a annoncé l'acquisition de la plateforme d'observabilité Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars en numéraire et en actions. Chronosphere annonce un chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) de plus de 160 millions de dollars à la fin septembre 2025, en croissance à trois chiffres d'une année sur l'autre.

L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires, et devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026 de Palo Alto Networks.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PALO ALTO NETWORKS
199,9000 USD NASDAQ 0,00%
