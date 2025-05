Palo Alto Networks : prévisions conformes aux attentes

(AOF) - Palo Alto Networks a dévoilé des profits supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre de l’exercice 2025, clos fin avril, le spécialiste de la sécurité des réseaux a enregistré un bénéfice net de 262,1 millions de dollars, soit 37 cents par action, contre un profit de 278,8 millions de dollars, ou 39 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action s’est élevé à 80 cents, dépassant de 3 cents le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 15% à 2,3 milliards de dollars, alors que le marché visait 2,28 milliards.

Au quatrième trimestre, Palo Alto Networks vise des revenus compris entre 2,49 et 2,51 milliards de dollars, soit une croissance comprise entre 14% et 15%. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 87 et 89 cents. Le marché prévoit respectivement 2,5 milliards de dollars et 88 cents.

