Palo Alto lance des offres de sécurité pilotées par l'IA pour lutter contre les cyberattaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jaspreet Singh

Palo Alto Networks PANW.O développe ses offres de cybersécurité basées sur l'intelligence artificielle, alors que les clients cherchent à sécuriser leurs opérations commerciales face à la hausse des incidents de piratage.

Les outils d'IA de Palo Alto, combinés à l'acquisition prévue de son homologue israélien CyberArk Software , renforcent ses offres de sécurité dans le contexte d'une vague de cyberattaques très médiatisées qui a touché des entreprises mondiales , notamment F5 FFIV.O et UnitedHealth Group UNH.N .

Le directeur général, Nikesh Arora, a déclaré que certaines brèches récentes soulignent la façon dont les compromissions de l'infrastructure dorsale peuvent exposer des milliers de clients en révélant des vulnérabilités dans le code source partagé.

Palo Alto a lancé mardi de nouvelles versions de sa plateforme de sécurité cloud, Cortex Cloud, et de sa plateforme de sécurité des applications d'IA, Prisma AIRS.

La société a déclaré que Prisma AIRS 2.0 intègre la technologie de sa startup Protect AI, récemment acquise à Seattle, créant ainsi une plateforme combinée pour sécuriser les applications d'IA du développement au déploiement. Elle utilise également des systèmes d'IA pour trouver automatiquement des failles dans d'autres systèmes de ce type.

Le Cortex Cloud 2.0 intègre désormais la plateforme agentique Cortex AgentiX et un centre de commande cloud, sa vue unifiée des actifs cloud pour présenter les risques et les menaces à travers les services cloud de plusieurs fournisseurs.

Les clients auront la possibilité d'adapter ces agents à des rôles d'utilisateurs spécifiques, a déclaré Arora, ajoutant que le prix des nouvelles offres d'IA agentique serait cohérent avec la plateforme Cortex XSOAR existante de l'entreprise qui unifie et automatise la réponse aux incidents à travers tous les outils de sécurité.

"Nous n'allons pas prendre des mesures que les clients ne peuvent pas inverser, ou pour lesquelles une intervention humaine intermédiaire n'est pas possible. La plupart de nos agents auront donc des humains au milieu", a-t-il ajouté.

Les agents sont formés sur 1,2 milliard de réponses à des incidents de sécurité dans le monde réel. La plateforme AgentiX autonome de Palo Alto devrait être lancée au début de l'année prochaine, a indiqué la société.