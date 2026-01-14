Palo Alto et Fortinet en baisse après des rapports indiquant que la Chine ordonne l'arrêt de l'utilisation de logiciels de cybersécurité américains et israéliens

14 janvier - ** Les actions de Palo Alto Networks PANW.O en baisse de 2,8 % à 185,52 $ avant le marché, Fortinet FTNT.O en baisse de 2,8 % à 76,15 $ ** Reuters rapporte que Pékin ordonne aux entreprises chinoises de cesser d'utiliser les logiciels de cybersécurité fabriqués par une douzaine d'entreprises américaines et israéliennes pour des raisons de sécurité nationale

** VMware AVGO.O , propriété de Broadcom, et Check Point Software CHKP.O figurent également parmi les fournisseurs concernés

** Les autorités craignent que des logiciels étrangers ne collectent et ne transmettent des données sensibles à l'étranger

** Le régulateur chinois de l'internet, la Cyberspace Administration of China, et le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Les quatre entreprises n'ont pas non plus répondu aux questions de Reuters

** L'avis a été publié ces derniers jours alors que la Chine accélère ses efforts pour remplacer les technologies occidentales par des alternatives nationales dans un contexte de tensions commerciales et diplomatiques accrues avec les États-Unis.

** PANW en hausse de 13,7 % et FTNT en baisse de 16,5 % au cours de l'année écoulée